Саакашвілі стає тільки гірше: в Одесі люди вийшли на мітинг на його підтримку

Міхеіл Саакашвілі ув'язнений в Грузії і його стан щоразу погіршується. У підтримку політика та ексочільника Одеської ОДА люди в Одесі вийшли на мітинг.

Активісти вимагали звільнити Саакашвілі. Акція відбулась 4 січня біля приміщення Генерального консульства Грузії в Одесі. Буквально перед цим соратниця Саакашвілі заявила, що в політика постійна температура, інтоксикація, йому тільки стає гірше.

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Що відомо про акцію в Одесі

Волонтер Томаз Томазіні, який прийшов на акцію розповів, що він моніторить, що відбувається з політиком.

Фактично рік чоловік у в'язниці, зараз його перевели до лікарні, після того, як в іноземні фахівці виявили в його організмі миш'як і кілька важких металів, які потроху позбавляють його можливості рухатися. Знищується його мозок, і він практично не може самостійно ходити,

– заявив активіст.

Він додав, що боїться, що процеси в організмі Міхаіла Саакашвілі – невідворотні, й що кожна година наближає смерть політика, а владі Грузії на це начхати.

Учасники акції тримали в руках плакати з написами:

"Свободу Михайлу";

"Міша – одесит";

"Save Misha";

"Free Saakashvili".

Також активісти заявили, що їхня акція – частина міжнародної ініціативи – мітингів на підтримку Саакашвілі, які одночасно пройшли в 40 містах світу.

В Одесі відбулась акція на підтримку Саакашвілі

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Що відомо про ув'язнення Саакашвілі