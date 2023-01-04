Саакашвілі стає тільки гірше: в Одесі люди вийшли на мітинг на його підтримку
Джерело:"Думская"
Міхеіл Саакашвілі ув'язнений в Грузії і його стан щоразу погіршується. У підтримку політика та ексочільника Одеської ОДА люди в Одесі вийшли на мітинг.
Активісти вимагали звільнити Саакашвілі. Акція відбулась 4 січня біля приміщення Генерального консульства Грузії в Одесі. Буквально перед цим соратниця Саакашвілі заявила, що в політика постійна температура, інтоксикація, йому тільки стає гірше.
Зауважте Грузія ніколи не стане членом ЄС, якщо Саакашвілі помре у в'язниці, – член Європарламенту
Що відомо про акцію в Одесі
Волонтер Томаз Томазіні, який прийшов на акцію розповів, що він моніторить, що відбувається з політиком.
Фактично рік чоловік у в'язниці, зараз його перевели до лікарні, після того, як в іноземні фахівці виявили в його організмі миш'як і кілька важких металів, які потроху позбавляють його можливості рухатися. Знищується його мозок, і він практично не може самостійно ходити,
– заявив активіст.
Він додав, що боїться, що процеси в організмі Міхаіла Саакашвілі – невідворотні, й що кожна година наближає смерть політика, а владі Грузії на це начхати.
Учасники акції тримали в руках плакати з написами:
- "Свободу Михайлу";
- "Міша – одесит";
- "Save Misha";
- "Free Saakashvili".
Також активісти заявили, що їхня акція – частина міжнародної ініціативи – мітингів на підтримку Саакашвілі, які одночасно пройшли в 40 містах світу.
В Одесі відбулась акція на підтримку Саакашвілі
Зауважте Украй змарнілий Саакашвілі пересувається з ходунками: у мережі показали відео з палати
Що відомо про ув'язнення Саакашвілі
- Міхаіл Саакашвілі поїхав у Грузію у вересні 2021 року. Буквально за декілька днів після цього його затримали. Це трапилось через те, що в Грузії він засуджений до 6 років тюрми.
- Грузинський суд визнав його винним в побитті депутата парламенту Валерія Гелашвілі та в справі співробітника "Об'єднаного банку Грузії" Сандро Гіргвліані. Адвокат Саакашвілі називає ситуацію політично вмотивованою.
- З 1 жовтня 2021 року політик перебуває в ув'язненні. З того часу він оголошував голодування та відмовлявся від нього через великі ризики для здоров'я.
- 14 грудня Міхаіл Саакашвілі знову оголосив голодування. Також відомо, що його отруїли.
- 20 грудня Володимир Зеленський закликав владу Грузії врятувати політика. Президент заявив, що варто надати Саакашвілі медичну допомогу. Скажімо, можна перевести його до однієї з клінік України, іншої європейської країни або навіть США.