Салліван заявив про перемовини з Росією: експертка пояснила, про що йдеться
Можливі переговори чиновників адміністрації Джо Байдена з Росією є вимушеними. Такий діалог ніяк не впливає на надання підтримки Україні у протистоянні зовнішній агресії.
Вашингтон і Москва змушені комунікувати, зважаючи на широкий спектр міждержавних питань, що впливають на глобальну безпеку. Про це 24 каналу розповіла засновниця "Ліги антитрасту" Агія Загребельська.
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"Диявол криється у деталях"
Експертка зазначила, що якщо розглядати заяви Джейка Саллівана про постійні контакти з Кремлем, потрібно розуміти деталі, позаяк слово "перемовини" має "достатньо широке" значення.
Можна сказати, що Україна веде перемовини з Росією, тому що ми обмінюємося полоненими, у нас є "зернова угода" і ми комунікуємо певним чином по Запорізькій АЕС. Але це все були інші перемовини, які мають абсолютно інший сенс, який у них вкладають,
– пояснила засновниця "Ліги антитрасту".
За її словами, заяви Саллівана стосувалися саме такого типу перемовин.
"На сьогодні між США і Росією тривають переговори щодо обміну громадянами та ядерного стримування. Ініціатором цього виступає здебільшого сам Пентагон. Тому що США, як ядерна держава, зобов'язані комунікувати з відповідальними посадовими особами іншої ядерної держави у випадку ризику застосування ядерної зброї", – додала Загребельська.
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На її думку, також важливо розуміти потрібність перемовин між США та Росією щодо нерозповсюдження ядерної зброї та у питанні змін клімату.
"Неможливо вирішувати кліматичні виклики без залучення, до прикладу, Китаю або Росії, але ці переговори не стосуються жодним чином війни Росії проти України і якогось "умиротворення". Це ті дискусії, які зобов'язані вести", – підкреслила юристка.
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"Канали" комунікації повинні бути "відкритими"
Загребельська вказала, що Салліван мав на увазі канали зв'язку, що стосуються глобальних питань, в яких взаємодія є вимушеною.
Ці канали мають залишатись відкритими, тому що це дозволяє не досягати більш негативних результатів, ніж можна досягти, але це ніяк не впливає на нашу війну. Так само як ми ведемо переговори з Росією про обмін полонених. І це ніяк не впливає на військові дії, які ми ведемо,
– підкреслила експертка.
З її слів, доказом цього можуть стати останні рішення Білого дому і Пентагону про відкриття інституціоналізованого командування, присвяченого Україні.
"Командування складатиметься з 300 працівників Пентагону, які займатимуться питанням української армії: як її забезпечити та як її навчити. Очолювати його буде генерал і воно створювалось на багато років. Всі дії Вашингтона є якнайкращим доказом того, що ми не говоримо про "умиротворення", – запевнила Загребельська.
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На її переконання, наразі діалог ведеться про те, що Україна має відновити контроль над своїми територіями в кордонах 1991 року.
"Справедливість має бути відновлена, а агресор має бути покараним, щоб стримати всіх інших можливих агресорів від бажання вчинити подібне", – резюмувала засновниця "Ліги антитрасту".
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Контакти Вашингтона з Москвою: що відомо
- Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що "канали зв’язку" між Вашингтоном та Москвою залишаються відкритими, попри війну в Україні.
- Ввечері 4 листопада стало відомо, що радник президента США по нацбезпеці Джейк Салліван прибув до України в день оголошення нового пакету оборонної допомоги від США.
- Салліван під час розмови запевнив, що Штати продовжать підтримку України й після проміжних виборів у США. Зеленський вручив раднику Байдена орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня.
- У WSJ заявили, що Джейк Салліван таємно контактує з Кремлем. Метою розмов радника Джо Байдена з представниками країни-окупантки є не допустити застосування ядерної зброї або зброї масового ураження. На це вже встигли відреагувати у Білому домі.
- Водночас у The Washington Post зауважили, що адміністрація президента США Джо Байдена просить українське керівництво показати відкритість до переговорів з Росією. Такі заклики з боку адміністрації Байдена лунають у приватному форматі.