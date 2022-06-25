Саме за цим Путін і їде до Лукашенка, – Фейгін припустив головну мету візиту глави Кремля

Російський диктатор Володимир Путін збирається 30 червня 2022 року відвідати білоруське місто Гродно. Це вперше з початку війни він їде за кордон.

Володимир Путін поїде остаточно переконувати Олександра Лукашенка вторгнутися в Україну. Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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На його думку, в цьому немає ніяких сумнівів. "Саме за цим він туди і їде. Але як відреагує Лукашенко – цього я не знаю", – зазначив Фейгін.

Метод добирання Путіна до Білорусі

Зазначимо, що Путін вперше за час повномасштабного вторгнення поїде за кордон. Він попрямує аж у білоруське місто Гродно. Там Путін збирається відвідати форум регіонів "Союзної держави", він триватиме з 30 червня по 1 липня 2022 року.

"З моєї точки зору, на літаку він не полетить туди. Туди доїхати цілком можна, навіть на автомобілі. Методів мільйон", – зазначив російський правозахисник.

Він припустив, що може полетіти літак і його основний борт – це необхідно тільки для відволікання. Не факт, що Володимир Путін все ж справді буде у літаку.

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