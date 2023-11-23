Надщерблена "тусовка", – політолог припустив, чому Сі не слухав виступ Путіна на G20
Лідери Китаю та США відмовилися брати участь у віртуальному саміті країн "Великої двадцятки", який відбувся 22 листопада. Цікаво, що під час заходу виступав російський диктатор Владімір Путін.
Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що Сі Цзіньпін міг проігнорувати саміт, адже йому не надто приємно бачити так званого російського президента. Варто згадати, що навіть приїжджаючи у Москву, Сі вже наступного дня зустрічався не з Путіним, а з російськими комуністами.
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Чому Сі Цзіньпіна не було на саміті G20
Серйознішою причиною для того, щоб пропустити саміт могли стати стосунки між Китаєм та Індією, адже на зустрічі був присутній прем'єр-міністр країни Нарендра Моді.
"Джо Байдена також не було, тому можна зрозуміти, що це така надщерблена "тусовка". Перед тим Моді не з'явився на форумі, який очолював Сі. Це протистояння двох надвеликих держав, економік та політичних режимів. Моді проігнорував виступ Сі, а тепер китайський лідер зробив так само", – зауважив Микола Давидюк.
Упродовж року Індія була стороною, яка приймала учасників G20, своєю чергою Сі намагався там взагалі не з'являтися й не підіймати своєю присутністю статус цих заходів. На думку політолога, це протистояння продовжиться в майбутньому, а дві найбільш заселені країни можуть зустрітися навіть у більш жорсткому, можливо, військовому конфлікті.
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Між Індією та Китаєм зараз відбуваються "жорсткі тертя". На їхніх кордонах інколи навіть триває стрілянина, а Китай уже декілька разів оголошував індійські території своїми. Варто пам'ятати, що Індія та Китай становлять майже половину населення всього світу. З 8 мільярдів людей на планеті, лише в цих двох країнах живе 3.
"Наразі історія контрольована, але треба розуміти, що для протистояння з Китаєм Захід може використати Індію для балансу, тиску чи стримування. Тому відсутність Сі набагато глибша, ніж просто ігнорування Путіна чи реакція на відсутність Байдена", – підсумував Давидюк.
Про що говорив Путін на саміті "Великої двадцятки"
- Російський диктатор взяв участь у саміті вперше з 2021 року. Під час свого онлайн-виступу він вразив цинічністю та абсурдністю заяв. Путін вкотре звинуватив Україну в тому, що сталося, сказав, що Росія не відмовляється від переговорів, війну назвав "трагедією, яку треба припинити", а Революцію Гідності – "кривавим переворотом".
- На такі слова Путіна відреагували в Офісі Президента України. Михайло Подоляк наголосив, що Росія, починаючи з 2014 року, скоює геноцид проти українців і робить це навмисно. Він додав, що країна-агресорка вкотре спотворює реальність, їй треба спочатку вивести війська з нашої території, а вже тоді говорити про "припинення трагедії".
- В Інституті вивчення війни зазначили, що під час промови Путін використовував шаблонну риторику й в усьому звинувачував Україну. Насправді він не полишив своїх першочергових цілей. Відтак російський диктатор продовжить агресію в Україні.
- Під час саміту канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Путіна припинити війну та вивести свої війська з України. Про це згодом він сказав журналістам на пресконференції в Берліні разом з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Вона своєю чергою наголосила на тому, що світ не може забувати, хто насправді є агресором.