Путін збирається взяти участь у саміті G20: у якому форматі
Джерело:Reuters
В Індонезії кажуть, що президент Росії все-таки може доєднатись до саміту G20. Зустріч Великої двадцятки відбудеться у Балі 15 – 16 листопада.
Раніше президент Індонезії заявляв, що Владімір Путін, скоріш за все, відмовиться від участі у саміті. Натомість 8 листопада він зазначив, що президент країни-агресорки приєднається до G20 в онлайн-форматі.
Важливо Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20: чи поїде президент на Балі
Приєднається, якщо дозволять
Путін приєднається до саміту лідерів G20 наступного тижня, "якщо така ситуація можлива". Якщо ні – то кремлівський диктатор може бути присутнім віртуально.
Очікується, що на зустрічі на Балі домінуватиме напруження навколо вторгнення Росії в Україну, яке Москва називає "спецоперацією". Західні країни неодноразово тиснули на Індонезію, щоб виключити Путіна з саміту лідерів. Проте президент Джоко Відодо заявив, що його країна не має повноважень робити це без консенсусу між членами.
Зазначають, що у заході візьмуть участь кілька інших світових лідерів, у тому числі президент США Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін.
Пристрасті довкола саміту зростають: що відомо
- Раніше Зеленський заявив, що не братиме участі в саміті, якщо на ньому буде президент Росії. Також у МЗС України закликали відкликати запрошення Путіну й виключити Росію з групи, адже терористи не можуть сидіти за одним столом зі світовими лідерами.
- Натомість голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко вважає, що ймовірність присутності Путіна на саміті достатньо висока. Він пояснює це тим, що інтерес Росії до країн Азії зріс у міру того, що з державою-агресоркою не бажають мати нічого спільного на Заході.
- Президент США Джо Байден також не має наміру зустрічатися з Путіним у межах саміту. Водночас Білий дім наполягає на тому, щоб Україна брала участь у зустрічі навіть, якщо там буде президент держави-агресорки. Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр запевнила, що США будуть захищати Україну та засуджувати Росію через війну.
- 8 листопада президент Зеленський заявив, що все-таки візьме участь у саміті лідерів G20. Речник президента Сергій Никифоров сказав, що найімовірніше, це відбудеться в онлайн-форматі. Тобто на Балі Зеленський не поїде.
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