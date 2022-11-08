Путін збирається взяти участь у саміті G20: у якому форматі

В Індонезії кажуть, що президент Росії все-таки може доєднатись до саміту G20. Зустріч Великої двадцятки відбудеться у Балі 15 – 16 листопада.

Раніше президент Індонезії заявляв, що Владімір Путін, скоріш за все, відмовиться від участі у саміті. Натомість 8 листопада він зазначив, що президент країни-агресорки приєднається до G20 в онлайн-форматі.

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Приєднається, якщо дозволять

Путін приєднається до саміту лідерів G20 наступного тижня, "якщо така ситуація можлива". Якщо ні – то кремлівський диктатор може бути присутнім віртуально.

Очікується, що на зустрічі на Балі домінуватиме напруження навколо вторгнення Росії в Україну, яке Москва називає "спецоперацією". Західні країни неодноразово тиснули на Індонезію, щоб виключити Путіна з саміту лідерів. Проте президент Джоко Відодо заявив, що його країна не має повноважень робити це без консенсусу між членами.

Зазначають, що у заході візьмуть участь кілька інших світових лідерів, у тому числі президент США Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін.

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