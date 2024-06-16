Прийде час говорити з Росією, – Кулеба відповів, чи мали заяви Путіна вплив на Саміт миру
Днями Владімір Путін висловив власний "мирний план", який полягав у здачі українських земель. Росіяни прагнули цієї заявою вплинути на Саміт миру у Швейцарії.
Про це на полях міжнародної зустрічі заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Проте інформаційна операція Путіна успіхів не мала – ідеї диктатора ніхто не розглядав. Водночас Україна розуміє, що рано чи пізно настане час говорити з Росією.
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Заяви Путіна та Саміт миру
Дмитро Кулеба зауважив, що Україна прекрасно розуміє, що настане момент, коли треба буде говорити з Росією. Водночас наша держава не дозволить говорити з нею мовою ультиматумів – мовою, якою Москва говорить зараз.
Кулеба зазначив, що останній ультиматум Путіна не викликав особливої реакції серед країн на Саміті миру. Міністр пояснив, що всі розуміють, що відповідна заява була лише "піар-хвилею" напередодні заходу.
Розвідка у них працює непогано, тому доповіла, що Саміт буде великим, успішним – треба чимось перебивати. Використали політичну ядерну зброю в особі Путіна. Довелося йому особисто намагатися збити наш Саміт,
– вказав Кулеба.
Очільник українського МЗС зазначив, що російському президенту це не вдалося. Серйозного ставлення до пропозиції Путіна немає. Як пояснив Кулеба, помилкою росіян було те, що вони використали мову ультиматумів і хотіли, аби суверенна країна залишила власну територію.
Реакція Саміту на заяви Путіна
- "Мирний план" Путіна полягав у тому, що Україна має відмовитися від 4 регіонів, які росіяни вважають "своїми" та відвести свої війська на адмінкордони. Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Окрім цього, диктатор хотів скасування санкцій та позаблоковий статус нашої країни.
- Прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні назвала "пропагандою" план Путіна, який фактично пропонував Україні "вийти зі складу України". Вона не вважає такі пропозиції ефективними. Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що ідеї російського президента є "диктаторським миром". На його думку, ідеї Путіна "не мають серйозного наміру", а лише мали на меті відвернути увагу від Саміту.
- Водночас в Інституті вивчення війни підтверджують, що, ймовірно, заява Путіна мала на меті саме вплинути на Саміт. Як зазначають аналітики, частково ворогу це вдалося. Замість того, щоб "заручитися міжнародною підтримкою України та залучити ширшу міжнародну спільноту до припинення війни", учасники переорієнтували міжнародний діалог на те, що в Саміті не бере участь Росія.