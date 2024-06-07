Президентка Швейцарії очікує, що Росія візьме участь у наступній мирній конференції

Президентка Швейцарії Віола Амгерд переконана, що Саміт миру щодо України є лише початком мирного процесу. Вона заявила, що Росія, ймовірно, могла б взяти участь у наступній конференції.

Зазначимо, що Саміт миру у Швейцарії запланований на 15 – 16 червня. На захід щодо України було запрошено всіх світових лідерів – за винятком Росії.

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Заява президентки Швейцарії

Віола Амгерд заявила, що Саміт має на меті створити діалогову платформу, на якій світ зробить перший крок до досягнення миру в Україні. Водночас вона зазначає, що за підсумками конференції угоду підписати не вдасться.

Для миру обидві сторони повинні бути за столом переговорів. На цей момент це здається неможливим. Росія могла б узяти участь у можливій наступній конференції,

– сказала вона.

За її словами, мова не йтиме про мир в Україні у вузькому сенсі. Йтиметься про гуманітарні питання, ядерну безпеку, свободу судноплавства та продовольчу безпеку – які і є шляхом до миру.

"Ми хочемо побудувати довіру і шукати розв'язання цих питань, які є важливими для цивільного населення, а згодом і для миру", – сказала президентка Швейцарії.

Саміт у Швейцарії