Без Росії та Китаю: що відбувається у Швейцарії напередодні саміту миру
Вже у суботу, 15 червня, стартує перший Глобальний саміт миру за ініціативою Президента України Володимира Зеленського. Представники країн-учасниць мають прибути до швейцарського Люцерну для двох днів інтенсивної роботи.
Водночас президент України вже прибув до Швейцарії. Детальніше про те, що відбуватиметься на саміті розповіла Софія Назаренко – кореспондентка 24 Каналу.
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Перший саміт миру
Вдень 14 червня Президент України Володимир Зеленський приїхав до Швейцарії на Глобальний саміт миру. Вже у суботу, 15 червня, у Люцерні розпочнеться перший саміт миру за ініціативи української сторони.
Відомо, що на саміті буде представлено 92 країни, 57 з них – на найвищому рівні. Окрім західних партнерів на саміті будуть присутні представники Глобального Півдня. Додамо, що Китай відмовився брати участь у цьому саміті через те, що до цієї зустрічі не долучили Росію та не запропонували альтернативні мирні плани.
Упродовж дні лідери держав та інші представники обговорюватимуть мирну ініціативу президента Зеленського. У центрі уваги три питання:
- ядерна безпека;
- продовольча безпека;
- гуманітарні питання.
Українська сторона очікує, що країни погодяться посилити санкції проти Росії, а також повернуть незаконно депортованих українських дітей. Наголосимо, що наразі російський уряд утримує майже 19 тисяч українських дітей, яких викрали з окупованих територій України.
Росію на саміт не запрошували через позицію України та й загалом відсутність зацікавленості Росії у мирі. Водночас Швейцарія переконана, що у майбутньому Росію доведеться долучити до мирних переговорів. Країни ЄС вважають, що майбутній мир в Україні можливий лише за дотриманням статуту ООН.
Очікується, що лідери держав-партнерів почнуть прибувати на саміт у першій половині дня 14 червня.
Китай просуває власний "мирний план": що відомо
- Агентство Reuters поспілкувалося з неназваними десятьма дипломатами, які повідомили, що напередодні Саміту миру Китай активізував свою інформаційно-пропагандистську діяльність.
- Зокрема, Китай активно намагався залучити країни, що розвиваються, до свого "мирного плану". План складається з шести пунктів, його опублікували минулого місяця.
- При цьому Пекін не відмовляв країни від участі у Глобальному саміті миру у Швейцарії, але наголошував, що він, мовляв, продовжить війну.