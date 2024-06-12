"Перегріті" очікування: політолог назвав головну мету Саміту миру

Уже 15 – 16 червня відбудеться важлива дипломатична подія – Саміт миру у Швейцарії. На нього приїдуть представники сотні держав, тому на зустріч покладають дуже великі сподівання.

Зараз політики з усіх сил "підігрівають" інтерес до Саміту миру. Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, зауваживши, що коли маємо справу з очікуваннями людей, то дуже важливо, щоб потім не було розчарування.

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"Я думаю, що є політики, які хочуть "підігрівати" ці очікування, але завжди, коли працюємо з очікуваннями, з надією, треба розуміти, що "перегріті" неправдиві очікування призводять до розчарування. Тому я б дуже тверезо й холодно до цього ставився", – підкреслив Микола Давидюк.

Яка мета Саміту миру

За словами політолога, зустріч у Швейцарії – це можливість загітувати частину Глобального півдня на підтримку України. До чогось більшого, зокрема до встановлення миру, цей саміт не призведе.

Відсутність Китаю або його низькорівневе представлення, а також відсутність Джо Байдена надають саміту не найкращий статус. Тому від нього не варто очікувати якихось надзвичайно великих речей,

– додав політолог.

Однак навколо нього відбуватимуться інші події: зустріч у Нормандії, конференція з відновлення у Берліні, саміт "Великої сімки". Все це дає можливість шукати переговорне рішення на рівні Сполучених Штатів та низки інших провідних країн, навіть із залученням до цього Китаю.

"Все одно певні процеси відбуваються. Ми бачимо, що є частина західних еліт, які зацікавлені в тому, щоб зробити так, щоб війна завершилася", – підкреслив Давидюк.

Чи можливі більш масштабні переговори

Формула, яку придумали для Саміту миру, є дуже креативною, але вона виявилася не такою дієвою. Україні потрібна можливість тиснути на Росію, однак теза про вирішення долі війни так і не прозвучала.

Без цього меседжа велика кількість лідерів подумали, що їхати немає сенсу. Але сам форум виріс від зустрічі в Данії до Джиди, Мальти. Коли він збирав радників, то це виходило, а вийти на рівень лідерів не вдалося. Але все ж відбудуться технічні речі, їх теж не варто недооцінювати,

– сказав політолог.

У будь-якому випадку прозвучать певні заяви, меседжі. Можливо, Німеччина разом зі Сполученими Штатами спробують ініціювати мирний переговорний трек. Тоді цілком ймовірно, що наприкінці літа – початку осені буде спроба проведення мирних переговорів. Там вже може бути Росія, США та інші високі представники.

Ми бачимо, що певні переговори тривають, відбуваються зустрічі з підготовки до Саміту миру. Не даремно Папа Римський знову з'явився на авансцені. Цікаво тільки, чому він ніяк не хоче відвідати Україну, побувати у Харкові, Херсоні та на власні очі побачити, що відбувається.

Якщо він хоче бути учасником таких перемовин, то без приїзду в Україну це виглядає дуже провокативно,

– зауважив політолог.

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