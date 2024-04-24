Росія планує зірвати Саміт миру: Зеленський розкрив інформацію від розвідки
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленский заявив, що Росія хоче зірвати Саміт миру у Швейцарії. За словами президента, у Кремлі вже мають конкретний план.
Глава держави наголосив, що світ повинен разом протидіяти зриву Саміту миру – працювати в єдності заради справедливого миру. Про це Зеленський сказав під час зустрічі з представниками держав-партнерів і міжнародних організацій.
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Росія має план
За словами президента, глобальний Саміт миру у Швейцарії дає реальний шанс на справедливий мир і відновлення дієвості міжнародного права.
У нас є точна інформація від розвідки – конкретні дані, – що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше,
– сказав президент.
Зеленський підкреслив, що світові лідери однаково зацікавлені, щоб примусити Росію до миру і поваги до міжнародного права.
Саміт миру у Швейцарії: що відомо
- Дводенна конференція, присвячена врегулюванню війни в Україні, відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн, 15 і 16 червня.
- Саміт буде платформою для діалогу на високому рівні про шляхи досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні на основі міжнародного права і Статуту ООН. На саміті також планують розробити конкретну "дорожню карту" для участі Росії в мирному процесі.
- Наразі достовірно невідомо, які країни візьмуть участь у саміті. Очікується, що запрошення отримають близько 80 – 100 держав.
- Росія не буде присутньою на Саміті миру у Швейцарії. Зеленський пояснив, що Україні потрібно, аби агресори нічого не заблокували. Він зазначив, що за підсумками саміту у Швейцарії будуть готові деякі пункти мирної ініціативи "з деталями, що робити". За їх результатами створять конкретний план, а напрацювання передадуть до Росії.