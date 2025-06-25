Щодо Ірану спрацювало: чи застосує Трамп силу задля безпеки Європи
- Трамп може проявити більше рішучості в підтримці України, якщо європейці забезпечать йому "гарну погоду" на саміті НАТО, який проходить в Гаазі.
- Європа має намір збільшити видатки на свою оборону до 2035 року, але Росія може скористатися поточною ситуацією, поки НАТО ще не посилило свої позиції.
Трамп діє згідно з девізом: "Мир через силу". У випадку загострення ситуації між Іраном та Ізраїлем ця сила з боку США була проявлена. Штати вдарили по іранських ядерних об'єктах. Згодом сторони конфлікту оголосили про перемир'я.
Якщо європейці забезпечать на саміті НАТО "гарну погоду" для Трампа, то, як зазначив в етері 24 Каналу голова громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж, можна очікувати, що він проявить більше рішучості в оборонній підтримці України та підставить плече Європі.
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Що усвідомлює Росія щодо НАТО
Сьогодні, зі слів Джерджа, важливо, аби США залишились в орбіті НАТО, а підтримка європейських країн з їх боку збереглась на тому ж рівні, який був. Він впевнений, що США залишаться у складі Альянсу. Однак були побоювання, що зменшиться їхня роль сильного лідера.
Європа докладає зусиль зберегти гарні відносини з США, аби не втратити його як потужного члена НАТО. Про це свідчить зокрема рішення з боку європейських країн про збільшення видатків на оборону до 5%, як того прагнув Трамп. Досягти такого показника планується протягом десяти років.
За переконанням Джерджа, загроза для європейців існує саме зараз. З його слів, Росія розуміє, що сьогодні для неї найкращий час почати війну проти країн НАТО. Тому що реалізація рішення про збільшення витрат на оборону ще в процесі.
Генсек НАТО Рютте заявив про те, що потрібно посилити спроможності ППО Європи й збільшити витрати на це на 400%, а це потребує зусиль, військові склади напівпорожні. Тому що, як зауважив Джердж, там було не так багато засобів, до того ж частину з них передали Україні.
Зараз Росія могла б перевірити НАТО на міцність, бо якщо робити це через п'ять років, то не лише вона наростить свої зусилля, а й Альянс посилить свої позиції,
– підсумував Джердж.
Зазначимо, що керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що Трамп не допомагатиме Україні зброєю навіть за гроші. Він може висунути ультиматум і на прикладі ситуації між Іраном та Ізраїлем очікувати від Росії та України піти на компроміс. На його думку, лідер США не хоче бачити різниці між конфліктом на Близькому Сході та російсько-українською війною.