У Вашингтоні стартує ювілейний саміт НАТО: що про нього відомо та чого очікувати Україні

У Вашингтоні відбудеться ювілейний саміт НАТО, який присвячений 75-річчю створення Альянсу. Основною темою зустрічі лідерів 32 країн стане Україна, особливо – посилення допомоги після останніх цинічних ударів російських загарбників.

Так, саміт триватиме протягом 3 днів – з 9 до 11 липня. Що відомо про зустріч лідерів Альянсу, що очікувати від саміту та чи змінить він щось для України – повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про саміт НАТО

9 – 11 липня у Вашингтоні відбудеться ювілейний саміт НАТО. На зустрічі до 75-річчя створення Альянсу будуть не лише лідери 32 країн-членів, а й представники 35 країн-партнерів. Серед них – і Україна. Офіційно, в Офісі Президента не підтверджували візит до Вашингтона, однак високопосадовці в Білому домі запевняють, що на саміт приїде Володимир Зеленських. Ба більше, в рамках заходу також планується зустріч Зеленського та Байдена.

Варто зауважити, що цей саміт стане першим для Швеції як повноцінного члена Альянсу, й водночас – останнім для генерального секретаря Єнса Столтенберга. Чутки про те, що він піде з посади ширилися давно, а 26 червня країни НАТО офіційно погодили кандидатуру вже колишнього прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генсека.

Що стосується головних тем, які планують обговорити на саміті, то Столтенберг озвучував їх раніше:

посилення оборони та стримування,

підтримка зусиль України щодо самозахисту,

продовження зміцнення глобального партнерства НАТО, особливо в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Всі три пункти так чи інакше пов'язані між собою, а отже – впливають на рівень допомоги Україні.

Чого очікувати Україні від саміту НАТО

Варто зауважити, що торішній саміт НАТО, який проходив у Вільнюсі, не виправдав очікувань. Тому, вочевидь, не варто мати завищених оцінок і від зустрічі лідерів, яка відбудеться у Вашингтоні.

Володимир Зеленський раніше заявляв, що не очікує запрошення приєднатися до Альянсу, однак президент України сподівається на "потужні кроки від США", які були б дуже доречними після цинічного обстрілу росіян 8 липня та удару по дитячій лікарні "Охматдит".

Ще на початку року президент України заявляв, що очікує від саміту НАТО у Вашингтоні передачі нових систем ППО, а також конкретних кроків назустріч членству нашої країни в Альянсі. Водночас в інтерв'ю Bloomberg, яке опублікували на початку липня, Зеленський уточнив, що очікує надання Україні систем Patriot та ухвалення нових двосторонніх безпекових угод.

Я б дуже хотів, щоб цей саміт був успішним для всіх союзників. Для України – це платформа Patriot. Друге – це приєднання більшої кількості країн щодо безпеки України. Третє, те, що сьогодні ми б хотіли потужні кроки від США,

– заявляв раніше президент України в інтерв'ю.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше також висловлював свої сподівання щодо саміту. Так, очільник МЗС України очікує, що у Вашингтоні ухвалять рішення щодо обороноздатності нашої країни та буде зроблений крок до членства в Альянсі.

Наші очікування від саміту, що комплекс рішень, які там будуть ухвалені, означатиме дві речі: суттєве посилення нашої обороноздатності, особливо у сфері ППО, та суттєвий крок до членства в НАТО,

– стверджував Кулеба на одній з пресконференцій.

Нова військова допомога Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні саміту повідомляв, що на зустрічі буде ухвалено нові пакети допомоги для України. Ясна річ, він не розкривав деталей, що саме можуть передати члени Альянсу, однак це посилить самооборону нашої країни.

Зокрема, Столтенберг очікує, що союзники підтвердять плани надати 40 мільярдів євро військової допомоги для України на наступний рік. Країни-члени НАТО можуть розділити забезпечення військової підтримки відповідно до розміру свого ВВП. Окрім того, під час саміту союзники можуть оголосити про передачу нових пакетів допомоги.

Я очікую, що союзники нададуть додаткові системи ППО, системи та боєприпаси, а також інші можливості. Очікується більше двосторонніх безпекових угод з Україною,

– заявляв Столтенберг.

Окрім того, низка світових ЗМІ писала, що США після саміту "поквапляться з постачанням ракет-перехоплювачів", а також заявляли, що Україна має отримати додаткові ЗРК Patriot чи аналогічні системи. Журналісти The Guardian також писали, що НАТО може оголосити про "історичний" пакет допомоги Україні.

"Міст до членства" України в НАТО

Ймовірно, на саміті у Вашингтоні члени Альянсу оголосять про нового командування НАТО в німецькому Вісбадені. Цей штаб координуватиме постачання військової техніки Україні та займатиметься навчанням українських військових. За попередніми даними, до роботи можуть залучити близько 700 військовослужбовців США та інших країн НАТО. Відтак, командування візьме на себе більшу частину зобов'язань, які виконували військові США.

Це командування стане "мостом до членства" України в НАТО, адже це, за словами високопосадовців, наближатиме нашу країну до Альянсу. Окрім того, створення такого хабу, ймовірно, дозволить забезпечити стабільні, безперебійні та заздалегідь узгодженні поставки техніки та зброї. Окрім того, в Україну можуть відправити чиновника, який буде забезпечувати належний рівень підтримки.

НАТО готується до можливого приходу Трампа

Однією з головних тем обговорення, окрім України, стануть і вибори президента США. Так, після відверто невдалих дебатів для Байдена члени Альянсу намагаються знайти шляхи, щоб убезпечити себе від можливого президентства Дональда Трампа.

По-перше, на саміті Альянс створить "запобіжник" для допомоги Україні. Відтак, місія, яку створять у Німеччині, працюватиме під егідою НАТО, а не США. Це дозволить забезпечувати військову допомогу навіть у випадку, якщо до влади прийде Трамп і почне блокувати поставки.

По-друге, чимало експертів вважають, що попри різкі заяви, Трамп не наважиться розірвати відносини США та НАТО. Так, політик може знову критикувати деякі країни, однак загалом – під час його минулого президентства солідарність членів Альянсу не була ослаблена. Тому до такого розвитку подій нині й готуються в НАТО.