ЄС визначився з датою саміту з Україною: Зеленського запросили у Брюссель

У Євросоюзі визначились, коли відбудеться саміт ЄС–Україна. Президента Зеленського запросили відвідати його особисто.

Глави 27 країн Європейського Союзу та президент України Володимир Зеленський проведуть саміт 3 лютого 2023 року. Але місце проведення ще не визначили.

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Про що буде саміт ЄС–Україна

Офіційні особи заявили, що тема саміту, ймовірно, полягатиме в тому, як ЄС може продовжувати підтримувати Україну всупереч російській агресії. Також європейські лідери можуть оцінити шлях України до членства у блоці.

Я можу підтвердити, що саміт ЄС–Україна відбудеться 3 лютого і є відкрите запрошення президенту Зеленському відвідати Брюссель,

– сказав прессекретар голови Євроради Шарля Мішеля Баренд Лейтс.

При цьому він одразу підкреслив, що запрошення Зеленського відвідати Брюссель не означає, що саме там відбуватиметься саміт.

Зеленський вперше виїхав за межі країни від 24 лютого