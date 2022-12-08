Треба слідкувати за дотриманням старих санкцій: якою має бути санкційна політика проти Росії

Проти Росії вводять новий пакет санкцій. Однак для України набагато краще було б, аби Захід пильніше слідкував за тим, як Росія дотримується старих санкцій і корегував їх відповідно до ситуації.

Про це 24 каналу розповів голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Раніше повідомлялось про те, чому санкції проти Росії стали українським плацебо з обмеженим результатом.

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Потрібен жорсткий контроль за дотриманням санкцій

Божко зазначив, що новий санкційний пакет продовжує санкційну політику Заходу щодо Росії. Однак для України більш ефективними були б не нові санкції, а жорсткий контроль за дотриманням попередніх санкцій. Санкційний ресурс Європи вичерпний і не все нове вона може ввести.

Європа може вводити нові санкції, озираючись на історію з ринком енергетики, на який впливає Росія тощо. А ось задраїти шпарини у попередніх санкціях було б насправді великою допомогою Україні. Європейським інституціям слід суттєвіше працювати над тим, щоб обійти теперішні санкції було неможливо,

– зауважив голова центру політичних студій "Доктрина".

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За старі прогалини ніхто не відповідає

Він продовжив, що постачання товарів подвійного призначення заблокували ще на початку повномасштабного вторгнення. Однак у санкційній політиці існують величезні прогалини, навіть у дотриманні рішень Євросоюзу конкретними національними урядами. Дуже часто за ці старі прогалини ніхто не відповідає, і Росія знаходить шпарини в санкціях.

"Не так важливі навіть нові санкції, як реальне дотримання вже ухвалених норм. До того ж ці норми треба постійно коригувати. Наприклад, засвітились нові методи обходу санкцій, засвітились нові підприємства, які треба тепер унести до переліку. Треба тримати руку на пульсі, щоб санкційне законодавство залишалось актуальним у поточному часі", – наголосив Божко.

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