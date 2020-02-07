Санкції проти Росії: Велика Британія заявила, що після Brexit готова зняти частину обмежень
Про скасування частини антидемпінгових санкцій проти Російської Федерації заявив уряд Британії 6 лютого на офіційному сайті. Це пов'язано з тим, що Королівство вийшло з Євросоюзу та має намір переглянути свою економічну політику.
Офіційний Лондон повідомив на сайті уряду, що збирається частково скасувати обмеження імпорту з Росії. Мовиться про головно про імпорт фольги та труб.
Тим часом США готують ще один удар по "Північному потоку-2"
З повідомлення можна зробити висновок, що Велика Британія має намір відмовитися від низки чинних антидемпінгових економічних санкції, які Євросоюз запровадив проти Росії.
Які саме санкції хочуть скасувати
Заборону або обмеження імпорту з Росії скасують на такі товари:
- Алюмінієва фольга,
- Феросиліцій (кремнієво-залізний сплав),
- Безшовні металеві та чавунні труби,
- Трубні фітинги (з'єднувачі) зі сталі або чавуну,
- Карбамідо-аміачна суміш.
Санкції на низку продукції залишаться в силі, зокрема на імпорт:
- Нітрату амонію,
- Холоднокатаного плоского прокату,
- Електротехнічної сталі,
- Гарячого плоского прокату.
Євросоюз, нагадаємо, санкції проти Росії продовжив до 31 січня 2020 року.
Чому скасування санкції проти Росії важливе для Британії
Для прикладу: у 2014 році частка російського прокату на ринку ЄС становила 10,1%. Однак після анексії Криму та різкого погіршення стосунків РФ та країн Євросоюзу британський сталепрокатний бізнес, як і загалом європейський, або зазнав збитків, або недоотримав прибутки.
- Тож попри те, що на політичному рівні про покращення стосунків Британії та Росії наразі не мовиться, то на економічному – тепер, очевидно, мовиться.
Видання "РБК Россия" навело слова керівника групи оцінки ризиків сталого розвитку АКРА Максима Худалова: "Наміри Лондона щодо мит (мова про скасування обмежень – 24 канал) – реверанс на користь того, що з новою Британією після виходу з Євросоюзу можна вести справи в рамках переговорів про торговельні угоди".
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