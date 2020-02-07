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      Санкції проти Росії: Велика Британія заявила, що після Brexit готова зняти частину обмежень

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      Британія готова скасувати частину антиросійських санкцій / ТАСС

      Про скасування частини антидемпінгових санкцій проти Російської Федерації заявив уряд Британії 6 лютого на офіційному сайті. Це пов'язано з тим, що Королівство вийшло з Євросоюзу та має намір переглянути свою економічну політику.

      Офіційний Лондон повідомив на сайті уряду, що збирається частково скасувати обмеження імпорту з Росії. Мовиться про головно про імпорт фольги та труб. 

      Тим часом США готують ще один удар по "Північному потоку-2"

      З повідомлення можна зробити висновок, що Велика Британія має намір відмовитися від низки чинних антидемпінгових економічних санкції, які Євросоюз запровадив проти Росії.

      Які саме санкції хочуть скасувати

      Заборону або обмеження імпорту з Росії скасують на такі товари:

      • Алюмінієва фольга, 
      • Феросиліцій (кремнієво-залізний сплав), 
      • Безшовні металеві та чавунні труби,
      • Трубні фітинги (з'єднувачі) зі сталі або чавуну,
      • Карбамідо-аміачна суміш.

      Санкції на низку продукції залишаться в силі, зокрема на імпорт: 

      • Нітрату амонію,
      • Холоднокатаного плоского прокату, 
      • Електротехнічної сталі,
      • Гарячого плоского прокату.

      Євросоюз, нагадаємо, санкції проти Росії продовжив до 31 січня 2020 року.

      Чому скасування санкції проти Росії важливе для Британії

      Для прикладу: у 2014 році частка російського прокату на ринку ЄС становила 10,1%. Однак після анексії Криму та різкого погіршення стосунків РФ та країн Євросоюзу британський сталепрокатний бізнес, як і загалом європейський, або зазнав збитків, або недоотримав прибутки. 

      • Тож попри те, що на політичному рівні про покращення стосунків Британії та Росії наразі не мовиться, то на економічному – тепер, очевидно, мовиться. 

      Видання "РБК Россия" навело слова керівника групи оцінки ризиків сталого розвитку АКРА Максима Худалова: "Наміри Лондона щодо мит (мова про скасування обмежень – 24 канал) – реверанс на користь того, що з новою Британією після виходу з Євросоюзу можна вести справи в рамках переговорів про торговельні угоди". 

      Шанс на відродження чи збитки: що чекає на британську економіку після Brexit – читайте у матеріалі 24 каналу. 

      Рада вшанувала пам'ять Валентини Шевченко, яка виводила дітей на парад після вибуху на ЧАЕС
      6 лютого
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Санкції Велика Британія Новини Росії Brexit Євросоюз Європа
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