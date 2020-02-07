Санкції проти Росії: Велика Британія заявила, що після Brexit готова зняти частину обмежень

Про скасування частини антидемпінгових санкцій проти Російської Федерації заявив уряд Британії 6 лютого на офіційному сайті. Це пов'язано з тим, що Королівство вийшло з Євросоюзу та має намір переглянути свою економічну політику.

Офіційний Лондон повідомив на сайті уряду, що збирається частково скасувати обмеження імпорту з Росії. Мовиться про головно про імпорт фольги та труб.

Тим часом США готують ще один удар по "Північному потоку-2"

З повідомлення можна зробити висновок, що Велика Британія має намір відмовитися від низки чинних антидемпінгових економічних санкції, які Євросоюз запровадив проти Росії.

Які саме санкції хочуть скасувати

Заборону або обмеження імпорту з Росії скасують на такі товари:

Алюмінієва фольга,

Феросиліцій (кремнієво-залізний сплав),

Безшовні металеві та чавунні труби,

Трубні фітинги (з'єднувачі) зі сталі або чавуну,

Карбамідо-аміачна суміш.

Санкції на низку продукції залишаться в силі, зокрема на імпорт:

Нітрату амонію,

Холоднокатаного плоского прокату,

Електротехнічної сталі,

Гарячого плоского прокату.

Євросоюз, нагадаємо, санкції проти Росії продовжив до 31 січня 2020 року.

Чому скасування санкції проти Росії важливе для Британії

Для прикладу: у 2014 році частка російського прокату на ринку ЄС становила 10,1%. Однак після анексії Криму та різкого погіршення стосунків РФ та країн Євросоюзу британський сталепрокатний бізнес, як і загалом європейський, або зазнав збитків, або недоотримав прибутки.

Тож попри те, що на політичному рівні про покращення стосунків Британії та Росії наразі не мовиться, то на економічному – тепер, очевидно, мовиться.

Видання "РБК Россия" навело слова керівника групи оцінки ризиків сталого розвитку АКРА Максима Худалова: "Наміри Лондона щодо мит (мова про скасування обмежень – 24 канал) – реверанс на користь того, що з новою Британією після виходу з Євросоюзу можна вести справи в рамках переговорів про торговельні угоди".

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