Саркастичні новини від Щура. Фреймут не какає. Порошенку увірвася терпець

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Ольга Фреймут вчить дівчат бути справжніми панянками у реаліті-шоу. Знайдена межа далай-ламівського терпіння Петра Порошенка!

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Гість студії: Tik Tu