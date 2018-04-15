Саркастичні новини від Щура. Фреймут не какає. Порошенку увірвася терпець
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Ольга Фреймут вчить дівчат бути справжніми панянками у реаліті-шоу. Знайдена межа далай-ламівського терпіння Петра Порошенка!
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Що спільного в підліткового сексу та походами Вакарчука в політику.
Міністерство освіти України оновило списки іноземної літератури для старшокласників.
Чи є в Україні секс-робота.
Білити чи не білити? Складне питання, що розкололо Україну!
Гість студії: Tik Tu
Джерело: 24 Канал
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