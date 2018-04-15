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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Саркастичні новини від Щура. Фреймут не какає. Порошенку увірвася терпець

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#@)₴?$0 з Майклом Щуром
#@)₴?$0 з Майклом Щуром / 24 Канал

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Ольга Фреймут вчить дівчат бути справжніми панянками у реаліті-шоу. Знайдена межа далай-ламівського терпіння Петра Порошенка!

Також у випуску:

Як за допомогою шибениці побороти корупцію в Україні.

В Одесі провели майстер-клас, як звалювати відповідальність не на попередників, а на наступників!

Що спільного в підліткового сексу та походами Вакарчука в політику.

Міністерство освіти України оновило списки іноземної літератури для старшокласників.

Чи є в Україні секс-робота.

Білити чи не білити? Складне питання, що розкололо Україну!

Гість студії: Tik Tu

Теги: Новини України Володимир Гройсман Петро Порошенко #@)₴?$0 з Майклом Щуром Міністерство освіти та науки України Освіта Святослав Вакарчук
Джерело: 24 Канал
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