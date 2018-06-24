Саркастичні новини від Щура. Ляшко – президент корів. Заборона прояву сексуальної орієнтації

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – в Україні з’явився свій Говінда, що у перекладі з санскриту означає "той, що приносить радість коровам" або "той, хто змушує вибачатися перед коровами" і це Олег Ляшко. Україна опинилася буквально на півпальчика від гей-катастрофи, а Олег Барна забороняє обійматися і цілуватися в публічних місцях.

Також у випуску:

Дмитро Щебетюк вирушив у Польщу, щоб послухати гурт "Рай", а потім ще три тижні розповідав, як же круто в Європі.

Коли вся Україна потерпала від гей-катастрофи, в селі Гаврилівка трапився курчапокаліпсис.

Спекослава Аномальченко склала план виживання для цього літа.

Нова летальна зброя для української армії.

Інтерв’ю з Юрієм Петруком, який з колегами допомагають фермерам і айтішникам знаходити спільну мову.

Помста бетону.

Гість студії: Palmo — X Dry Eyes & Tears.