Саркастичні новини від Щура. Ляшко – президент корів. Заборона прояву сексуальної орієнтації
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – в Україні з’явився свій Говінда, що у перекладі з санскриту означає "той, що приносить радість коровам" або "той, хто змушує вибачатися перед коровами" і це Олег Ляшко. Україна опинилася буквально на півпальчика від гей-катастрофи, а Олег Барна забороняє обійматися і цілуватися в публічних місцях.
Також у випуску:
Дмитро Щебетюк вирушив у Польщу, щоб послухати гурт "Рай", а потім ще три тижні розповідав, як же круто в Європі.
Коли вся Україна потерпала від гей-катастрофи, в селі Гаврилівка трапився курчапокаліпсис.
Спекослава Аномальченко склала план виживання для цього літа.
Нова летальна зброя для української армії.
Інтерв’ю з Юрієм Петруком, який з колегами допомагають фермерам і айтішникам знаходити спільну мову.
Помста бетону.
Гість студії: Palmo — X Dry Eyes & Tears.
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