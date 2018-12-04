Секс-скандал із поліцейським: блогера Барабошка випустили з СІЗО

У вівторок, 4 грудня, блогера Олександра Барабошка випустили з Лук'янівського СІЗО. Після цього виходу Барабошко поїде до Головного управління Нацполіції у Києві на вулицю Володимирську, 15, де на нього одягнуть електронний браслет.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

24 канал повідомляв, що 3 грудня за Барабошка внесли встановлену судом заставу в 3 мільйони гривень. Адвокат блогера Андрій Смирнов також повідомляв, що застава була перерахована на казначейський рахунок суду в першій половині дня 3 грудня, але держфінмоніторинг не пропускав платіж. Як припустив адвокат, причиною цього була перевірка кожного, хто вніс гроші для застави, на причетність до фінансування сепаратизму.

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Зазначимо, що згідно з законом, після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув'язнення, в якому під вартою перебуває підозрюваний, негайно розпоряджається про його звільнення з-під варти та повідомляє про це усно і письмово слідчому, прокуророві та слідчому судді. Перевірка документа, що підтверджує внесення застави, не може тривати більше одного робочого дня.

В чому полягає секс-скандал з поліцейським та до чого тут блогер Барабошко? 7 листопада у Facebook почали поширювати допис студентки одного з київських вишів Наталії Бурейко. Дівчина писала про погрози залицяльника, з яким познайомилася у соцмережі. Чоловік писав з акаунта Олександра Варченка – керівника департаменту захисту економіки Нацполіції. Наступного дня Бурейко у Facebook написала пост-вибачення.



Експерти підозрюють, що ситуація – піар-кампанія дружини Варченка Ольги, яка є першою заступницею голови Державного бюро розслідувань. На думку експертів, ця кампанія робить її впізнаваною та дає більші можливості в ДБР. Вважається, що саме боти і розповсюдили перший допис дівчини.



Барабошка звинуватили у причетності до цієї інформаційної кампанії. Сам блогер розповідав, що його схопили 29 листопада в кафе. Люди в масках провели обшук в його будинку, а його били, коли він не міг розблокувати свій телефон.



Згодом Барабошка та політтехнолога Володимира Петрова затримали у межах розслідування СБУ. 30 листопада Барабошку обрали запобіжний захід – 2 місяці арешту до 29 січня з можливістю застави. 3 грудня за блогера внесли 3 мільйони гривень застави. А Петрову обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.