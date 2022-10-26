Сенат Польщі визнав владу Росії терористичним режимом
Джерело:Polskie Radio
Ще одна країна визнала російську владу терористичним режимом. Про це мовиться у резолюції, яку 26 жовтня підтримав Сенат Польщі.
За резолюцію про визнання влади Росії терористичним режимом проголосували всі присутні сенатори.
Важливо У Європарламенті анонсували голосування про визнання Росії спонсоркою тероризму
Про що мовиться у резолюції
У ній Польща вкотре рішуче засуджує російську агресію і закликає всі країни, які виступають за мир, демократію та права людини, визнати уряд Росії терористичним режимом. Також резолюція визначає, що:
- війна, яку розв'язала Росія, має на меті стерти з карти суверенну країну і знищити українську націю;
- Україна сьогодні є найважливішим місцем, яке захищає демократію і свободу;
- російські загарбники тероризують жителів українських міст, бомбардуючи цивільні об'єкти. Окупанти катують і вбивають військовополонених і мирних жителів окупованих територій. Викрадають українських дітей. Щоб виховати їх на режимі яничарів. Депортують, переселяють і відправляють українських громадян у віддалені райони Росії.
Всі ці акти державного тероризму ми добре знаємо зі сторінок історії. Європейці вірили, що їм ніколи не загрожуватиме геноцид і воєнні злочини. Тим часом Путін і його апарат насильства повернулися до жорстоких практик сталінського та нацистського режимів. Тому Росію необхідно перемогти та позбавити можливості ставити під загрозу своїх сусідів,
– мовиться у резолюції.
Водночас польський Сенат висловив свою вдячність усім інституціям і організаціям, які взялися за розслідування та документування злочинів, скоєних проти українського суспільства, і закликав міжнародну спільноту надати повну підтримку Міжнародному кримінальному суду, який розслідує ці злочини.
Реакція України
У Міноборони вже відреагували на це. Там заявили, що у Кремлі повинні зрозуміти: від покарання за злочини проти людяності нікуди не дітися.
Трибунал чекає,
– сказали у Міноборони.
Хто ще визнав російський режим терористичним
- У серпні Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму. 18 жовтня Естонія оголосила Росію державою-спонсоркою тероризму. За це рішення проголосували 88 депутатів естонського парламенту.
- Крім того, 13 жовтня ПАРЄ визнала російський режим терористичним. Резолюцію ухвалили одностайно. Також Росія визнана як країна-спонсор тероризму у Литві.
Що дає визнання агресора державою-терористом
Як розповів політолог Микола Давидюк, у Європарламенті збираються голосувати за визнання Росії спонсором тероризму. Відповідну резолюцію обговорюватимуть та винесуть на голосування під час сесії 21 – 24 листопада.
За його словами, це дозволить шантажувати Росію у відповідь на її ядерні погрози.
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