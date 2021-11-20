Сенатор США запропонував санкції в разі вторгнення Росії в Україну, – ЗМІ
Джерело:Axios
Демократ Боб Менендес запропонував внести поправку до проєкту оборонного бюджету США. Вона стосується запровадження санкцій проти Росії у випадку вторгнення в Україну.
Видання опублікувало відповідний документ з поправками. Про це стало відомо 19 листопада.
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Сенатор США запропонував додаткові санкції проти Росії
Загроза санкцій має послужити потужним стримуючим фактором проти президента Росії Володимира Путіна,
– мовиться у повідомленні.
Зокрема поправка до проєкту оборонного бюджету США, яку запропонував голова комітету Сенату США з міжнародних відносин демократ Боб Менендес, передбачає:
- президент Джо Байден повинен буде затвердити санкції та обмеження щодо віз стосовно російських військових та співробітників розвідки, які "займаються плануванням або здійсненням вторгнення" на територію України;
- ввести санкції проти компаній чи фізичних осіб, які беруть участь у плануванні та експлуатації російського газопроводу "Північний потік-2";
- запровадити санкції щодо російських банків, держкомпаній, а також підприємств нафтогазової галузі. Це, мовиться в документі, "завдало б серйозного удару російській економіці";
- а також надати додаткову військову допомогу Києву.
Попередньо відомо, що Сенат США планує розглянути проєкт оборонного бюджету після перерви на День подяки, тобто після 25 листопада.
Загострення на кордоні з Україною та "Північний потік-2": коротко
- 12 листопада, після внесення Палатою представників США в оборонний бюджет поправки проти "Північного потоку-2", президент Зеленський подякував конгресменам і висловив сподівання, що рішення підтримає Сенат.
- 16 листопада Німеччина призупинила сертифікацію "ПП-2" до того часу, поки Nord Stream 2 AG не проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства.
- Окрім того, Росія нарощує напругу біля кордонів України. Про це першим 31 жовтня повідомило видання The Washington Post. Тоді ж писали, що це викликало стурбованість в офіційних осіб у США та Європі.
- 18 листопада посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що нова військова база окупантів розташована за 300 кілометрів від українського кордону. На його думку, починаючи з 2014 року, небезпека вторгнення не була такою високою, як зараз.