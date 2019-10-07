Середньовічна романтика просто неба: захопливе відео з лицарських боїв у Кривому Розі

В Кривому Розі відбувся відкритий турнір з історичного фехтування. Дійство зібрало до півсотні поціновувачів середньовічної романтики із різних міст України та з-за кордону.

Для багатьох учасників лицарські бої – справа для душі.

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Євген Іванов займається історичним фехтуванням вже десять років. Це допомагає йому відпочити від буденних справ.

Це – моя "віддушина". Все життя хотів займатися якимось фехтуванням. Це бойовий вид мистецтва, і водночас до історії. Я тут знайшов себе,

– розповів він.

Серед прихильників сучасного лицарства – справжній вікінг Ерік Ейнар зі Швеції. У звичайному житті він має дві професії: дитячий педагог та водій. Але у вільний час Ерік надягає обладунки та стає лицарем.



Ерік Ейнар приїхав на турнір зі шведського міста Єнчепінг

За словами Еріка, в Швеції лицарський рух не настільки розвинутий, як в Україні. Саме тому він приїхав до Кривого Рогу на турнір.

У Швеції це ще все тільки розвивається. Там не дуже багато команд – можливо, на всю країну всього шість або сім команд,

– зазначив швед.

В середньому вага обладунків – від 20 до 35 кілограмів. Все залежить від комплекції статури лицаря та його вмінь. А від вправності залежить швидкість та маневреність під час двобою. Переможеним вважають того, хто впав на землю.

Якісні обладунки – запорука здоров'я

Зброя учасників – зі сталі. Від справжньої її відрізняє лише те, що мечі та алебарди не гострі. Проте навіть незаточеною зброєю нанести чималих травм.

Це – перший турнір просто неба у Кривому Розі. Ідея його проведення з'явилась давно. І ось врешті її реалізували.



Фото з турніру

Співорганізатор заходу Денис Дубов пояснив, що такі турніри проводились і раніше, але вони були закриті, вони проводились в певному колі друзів чи знайомих.

Зараз ми намагаємось це винести на інший рівень. Тобто зробити його відкритим, показати людям, що таке історичне фехтування,

– наголосив він.

Попри рясний дощ, турнір зібрав до півсотні учасників та три сотні глядачів.