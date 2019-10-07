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      Середньовічна романтика просто неба: захопливе відео з лицарських боїв у Кривому Розі

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      В Кривому Розі відбувся відкритий турнір з історичного фехтування. Дійство зібрало до півсотні поціновувачів середньовічної романтики із різних міст України та з-за кордону.

      Для багатьох учасників лицарські бої – справа для душі.

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      Євген Іванов займається історичним фехтуванням вже десять років. Це допомагає йому відпочити від буденних справ.

      Це – моя "віддушина". Все життя хотів займатися якимось фехтуванням. Це бойовий вид мистецтва, і водночас до історії. Я тут знайшов себе,
      – розповів він.

      Серед прихильників сучасного лицарства – справжній вікінг Ерік Ейнар зі Швеції. У звичайному житті він має дві професії: дитячий педагог та водій. Але у вільний час Ерік надягає обладунки та стає лицарем.

      Лицарський турнір у Кривому Розі
      Ерік Ейнар приїхав на турнір зі шведського міста Єнчепінг

      За словами Еріка, в Швеції лицарський рух не настільки розвинутий, як в Україні. Саме тому він приїхав до Кривого Рогу на турнір.

      У Швеції це ще все тільки розвивається. Там не дуже багато команд – можливо, на всю країну всього шість або сім команд, 
      – зазначив швед.

      В середньому вага обладунків – від 20 до 35 кілограмів. Все залежить від комплекції статури лицаря та його вмінь. А від вправності залежить швидкість та маневреність під час двобою. Переможеним вважають того, хто впав на землю.

      Лицарський турнір у Кривому РозіЯкісні обладунки – запорука здоров'я

      Зброя учасників – зі сталі. Від справжньої її відрізняє лише те, що мечі та алебарди не гострі. Проте навіть незаточеною зброєю нанести чималих травм.

      Це – перший турнір просто неба у Кривому Розі. Ідея його проведення з'явилась давно. І ось врешті її реалізували.

      Лицарський турнір в Кривому Розі
      Фото з турніру 

      Співорганізатор заходу Денис Дубов пояснив, що такі турніри проводились і раніше, але вони були закриті, вони проводились в певному колі друзів чи знайомих.

      Зараз ми намагаємось це винести на інший рівень. Тобто зробити його відкритим, показати людям, що таке історичне фехтування,
      – наголосив він.

      Попри рясний дощ, турнір зібрав до півсотні учасників та три сотні глядачів.

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      Автор: Ірина Карпюк
      Теги: Новини України Новини Кривого Рогу Швеція
      Джерело: 24 канал
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