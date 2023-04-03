Бахмут – український, а росіяни далекі від його захоплення, – Череватий

Власник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин опублікував відео, де стверджує, що його бойовики нібито захопили міську адміністрацію Бахмута. Однак насправді росіяни ще далекі від взяття контролю над українським містом.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він додав, що заяви вагнерівців – чергова брехня.

До речі Узяття адміністрації не означає взяття міста, – військовий експерт про заяву Пригожина з Бахмута

ЗСУ контролюють ситуацію в Бахмуті

Бахмут – український, і вони (росіяни – 24 Канал) нічого не захопили і, м'яко кажучи, дуже далекі від того, щоб це зробити,

– сказав Череватий.

Окупанти поширили черговий відеофейк, де Пригожин розповідає, що начебто над адмінбудівлею було піднято російський прапор у пам'ять про "воєначальника" Владлена Татарського. Очільник ПВК "Вагнера" вважає, що "юридично" місто захопили окупанти.

Пригожин заявив, що вагнерівці захопили Бахмут: дивіться відео

"Вони підняли прапор над якимось унітазом. Причепили його збоку невідомо чого, повісили свою ганчірку і сказали, що захопили місто. Ну добре, нехай думають, що забрали", – прокоментував Череватий.

Це відео також прокоментував і глава ОП Андрій Єрмак. Він закликав українців спокійно реагувати на фейки росіян.

Ситуація в Бахмуті: останні новини