Бахмут – український, а росіяни далекі від його захоплення, – Череватий
Джерело:Reuters
Власник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин опублікував відео, де стверджує, що його бойовики нібито захопили міську адміністрацію Бахмута. Однак насправді росіяни ще далекі від взяття контролю над українським містом.
Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він додав, що заяви вагнерівців – чергова брехня.
До речі Узяття адміністрації не означає взяття міста, – військовий експерт про заяву Пригожина з Бахмута
ЗСУ контролюють ситуацію в Бахмуті
Бахмут – український, і вони (росіяни – 24 Канал) нічого не захопили і, м'яко кажучи, дуже далекі від того, щоб це зробити,
– сказав Череватий.
Окупанти поширили черговий відеофейк, де Пригожин розповідає, що начебто над адмінбудівлею було піднято російський прапор у пам'ять про "воєначальника" Владлена Татарського. Очільник ПВК "Вагнера" вважає, що "юридично" місто захопили окупанти.
Пригожин заявив, що вагнерівці захопили Бахмут: дивіться відео
"Вони підняли прапор над якимось унітазом. Причепили його збоку невідомо чого, повісили свою ганчірку і сказали, що захопили місто. Ну добре, нехай думають, що забрали", – прокоментував Череватий.
Це відео також прокоментував і глава ОП Андрій Єрмак. Він закликав українців спокійно реагувати на фейки росіян.
Ситуація в Бахмуті: останні новини
- Видання WSJ зазначає, що Україна та Росія зараз перебувають під великим тиском, оскільки запаси артилерійських снарядів скорочуються, а втрати на полі бою означають, що підрозділи на передовій потребують поповнення підкріпленнями.
- У Генштабі повідомили, що Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка залишаються епіцентрами бойових дій. За даними DeepState, ворог, ймовірно, зайняв центральну площу біля міськради. Українські захисники в місті відбили 20 ворожих атак.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ворог намагається встановити контроль над Бахмутом. Російська армія робить спроби просування у бік центральної частини міста, а на окремих ділянках має незначні перемінні успіхи.
- Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку наші захисники здійснили декілька контрнаступів. Завдяки таким діям ЗСУ ворогу не вдалося повністю оточити місто. Наразі дві третини міста перебуває під контролем росіян. Втім, українські захисники віддано боронять Бахмут і не мають намірів відступати.