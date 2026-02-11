Цілі російських військ також залишатимуться незмінними. Про це він заявив в інтерв'ю, передає російський РБК.

Чи справді Росія готова до компромісів?

Лавров заявив, що компроміси не можуть торкатись "ключових, базових принципів, від яких залежить життя держави, і найголовніше — життя мільйонів людей".

Окрім цього очільник російського МЗС, звернув увагу на питання "безпеки Росії". Це стосується безпосередньо російської мови та православної церкви. Ці теми російська делегація неодноразово зачіпала на переговорах в Абу-Дабі.

Ми завжди готові до компромісів, простіше кажучи, до балансу інтересів. Найголовніше, щоб законні інтереси кожної держави бралися до уваги,

– заявив Лавров.

Та все ж він цинічно зауважив, що цілі російських окупаційних військ "залишаються незмінними і не підлягають якимось кон'юнктурним компромісам".

Що відомо про останні заяви Лаврова?