Тележурналіст Сергій Никифоров став речником Володимира Зеленського

9 липня 2021 , 16:23
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Джерело:

Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський обрав собі нового прессекретаря. Відтепер цю посаду обійматиме тележурналіст Сергій Никифоров.

Зеленський вже підписав відповідний указ. Юлія Мендель офіційно звільнена з посади речниці президента. 

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Никифоров вже почав виконувати обов'язки

В Офісі Президента розповіли, що Никифоров вже побував із президентом Зеленським у першій закордонній поїздці. Він супроводжував українського лідера у Литву.

Хто такий Сергій Никифоров

Сергій Никифоров – ведучий одного з українських телеканалів, що належить до медіахолдингу олігарха Ріната Ахметова.

Навчався у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Працював в Ліоні на міжнародне видання Euronews.
Зверніть увагу! З червня 2019 по квітень 2021 року речницею президента Володимира Зеленського працювала журналістка The New York Times Юлія Мендель.

Мендель пішла з посади прессекретаря

Автор: Олег Васьків