Тележурналіст Сергій Никифоров став речником Володимира Зеленського
9 липня 2021 , 16:23Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський обрав собі нового прессекретаря. Відтепер цю посаду обійматиме тележурналіст Сергій Никифоров.
Зеленський вже підписав відповідний указ. Юлія Мендель офіційно звільнена з посади речниці президента.
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Никифоров вже почав виконувати обов'язки
В Офісі Президента розповіли, що Никифоров вже побував із президентом Зеленським у першій закордонній поїздці. Він супроводжував українського лідера у Литву.
Хто такий Сергій Никифоров
Сергій Никифоров – ведучий одного з українських телеканалів, що належить до медіахолдингу олігарха Ріната Ахметова.
Навчався у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Працював в Ліоні на міжнародне видання Euronews.
Навчався у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Працював в Ліоні на міжнародне видання Euronews.
Мендель пішла з посади прессекретаря
- Навесні цього року Юлія Мендель заявила, що йде з посади прессекретаря глави держави.
- В Офісі Президента пояснили, що однією з причини відставки журналістки став "божевільний хейт".
- Водночас вона залишається в ОП.
- Наразі Мендель у відпустці. Коли вона повернеться, то обійме посаду позаштатної радниці Андрія Єрмака.