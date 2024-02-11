Дізнався зі ЗМІ, – Наєв зробив заяву після звільнення з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ

Володимир Зеленський 11 лютого звільнив Сергія Наєва з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Зрештою це кадрове рішення прокоментував сам генерал.

Наєв зазначив, що дізнався про рішення щодо свого звільнення із засобів масової інформації. Він наголосив, що продовжить бути вірним України й буде рухатися вперед.

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Наєв прокоментував звільнення з посади командувача

Генерал зазначив, що посаду командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України він обіймав з 2020 року. За його словами, це були складні часи, зокрема, один з найважчих періодів історії України, але разом українці з гідністю пройшли цей шлях.

Україна зберегла свою Свободу та державність. В цьому є заслуга кожного з нас. Але роботу не закінчено, війна триває! Ворог має бути знищений, наші землі деокуповані, а зло покаране!

– написав Наєв.

Він також зазначив, що українці вміють творити дива, тому вірить в кожного з наших громадян.

"Мрію про нашу перемогу і знаю, що цей день настане!", – запевнив генерал.

Сергій Наєв також подякував усім генералам, офіцерам, сержантам і солдатам за самовіддану службу, за злагоджену роботу і спільні зусилля, за довіру та підтримку. Він також сказав, що схиляє голову перед мужністю й відвагою наших захисників та захисниць, які зі зброєю в руках щоденно захищають нашу країну від підступного агресора.

Низько вклоняюся перед загиблими Героями, які поклали своє життя за незалежність та свободу України. Вічна їм шана і пам’ять,

– сказав генерал.

Крім того, він сердечно подякував усім українцям за патріотизм та значну допомогу нашому війську. Він зазначив, що незламна віра в Збройні Сили України додає сил та наснаги на подальшу боротьбу з противником.

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