У Севастополі окупанти почали підготовку нових операторів іранських дронів

Росіяни, схоже, готують нові атаки іранськими безпілотниками. В окупованому Криму вони почали підготовку операторів дронів.

Окупанти готують операторів у Севастополі, на базі навчального закладу. Про це попередили у зведенні Генштабу.

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Скільки триватиме підготовка

Військових вчать керувати дронами як російського, так і іранського виробництва. Наразі відомо, що готують 30 окупантів. Термін їх підготовки складає до трьох тижнів.

Зауважимо, згідно з даними розвідки, більшість частин дронів-камікадзе виробляють компанії в США, Європі, а також в інших країнах-союзниках. Цю інформацію передадуть до міжнародних організацій для посилення санкцій.

Атаки іранськими дронами: що відомо

Іран та Росія у звичній манері заперечували постачання в Україну дронів-камікадзе. На початку листопада міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан таки визнав, що Тегеран передавав Москві безпілотники. Проте стверджував, нібито тільки до 24 лютого.

Українська розвідка спростувала ці заяви, наголосивши, що гвинт безпілотника Mohajer-6 був виготовлений тільки в лютому 2022 року.

Ба більше, Москва на початку листопада таємно досягла угоди з Тегераном про початок виробництва сотень безпілотників. Їх мають створити на території Росії. Переговори з Іраном щодо виробництва дронів начебто мала вести й Білорусь.

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