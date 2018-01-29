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САНКЦІЇ НОВИНИ КИЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Съезд элиты прошедшего времени: что напугало мировых лидеров в Давосе

Безумный мир 23:00, 29 січня 1120 Читать новость на русском

На прошлой неделе в Швейцарии прошел очередной Всемирный экономический форум. Так совпало, что на этот раз там присутствовали сразу несколько моих друзей. Как украинцы, так и иностранцы.

Они мне рассказали о том, что там говорили участники и гости не на официальных панелях и приемах, а в обычных разговорах – просто на вечерних пьянках. Это в выпуски новостей не попадает, но, как мне кажется, довольно интересно.

Во-первых, должен сообщить леденящую душу деталь: один бокал пива там, оказывается, стоит от 10 долларов и выше. Цены в Давосе просто космические. Если вы не Дональд Трамп или Илон Маск, то лучше туда и не соваться. Но это так, лирическое отступление. Теперь к делу.

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Итак, сейчас вся мировая элита очень нервничает. Дело в том, что, по ее мнению, будущее уже наступило. Но как с этим быть, не очень понятно.

В прошлом в Давосе говорили о том, что надо сделать. Например, год-два назад много говорили о том, что надо развивать систему образования. Всем более или менее было понятно, что без высокообразованного населения ни одна страна не может быть успешной. Или, например, говорили о том, как побороть бедность и коррупцию. Тут рецепты тоже есть. В общем, в прошлом проблемы были ясны. Искали только способы их решения. На этот раз все было иначе.

В прошлом этом году мир потрясли несколько невиданных ранее явлений: криптовалюты, блокчейн, тотальная роботизация производства, стремительный прогресс искусственного интеллекта, прорывные биотехнологии, всеобщий базовый доход, новая космическая гонка и так далее, и так далее.

Что такое образование или экономический рост всем примерно понятно, но вот как к образованию или росту производства припаять, например, блокчейн – не очень. Да и что это такое – тоже не все еще знают. (Я сам, например, до сих пор не очень разобрался).

Президенты, министры, олигархи и эксперты всех мастей ходили по заснеженному Давосу с важным, но одновременно дурацким видом. Они действительно оказались не готовы к стремительному техническому прогрессу. Вся мировая элита понимает, что сейчас срочно нужно что-то делать, как-то реагировать на технологические изменения, меняющие мир просто на глазах. Но что именно делать – никто не знает.

Схема как работает блокчейн
Схема как работает блокчейн

Появление биткоинов и их аналогов ставит на уши всю мировую финансовую систему. Центральные банки становятся просто не нужны. Биологи уже сейчас готовы создать новый, генетически модифицированный вид людей. Запретить или разрешить? Неясно.

Та же история с роботизацией. Куда девать миллионы людей, у которых не будет работы? Они станут не нужны экономике? А как быть с космосом? Пока мы тут, на Земле заняты выяснением своих мелких отношений, там уже межгалактические империи появятся.

А искусственный интеллект – это вообще что-то невероятное. Он может принести как наступление всеобщего счастья на Земле, так и полное уничтожение человечества. С ним как быть? Денег и счастья всем хочется, запрещать его, вроде, нельзя. Но если мыслящая машина решит избавиться от людей, то начнет как раз с участников Давосского экономического форума: они пока тут главные. Как быть?

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Самое интересное наблюдение Давоса такое: те, кто нами управляет, – вот эти важные люди, которые из телевизора без конца бубнят что-то умное, они сами ни черта не знают. В подавляющем большинстве они сейчас в шоке и панике. У них нет ни малейшего представления о том, в каком направлении развивается наш мир. Более того, если разобраться, будущим они уже не управляют. Просто не умеют. То есть какие-то старые свои функции они пока еще исполняют. Но их важность с каждым годом будет все меньше.

В этом году Давос стал съездом элиты прошедшего времени. Уже очень скоро все эти президенты, премьер-министры и крупные бизнесмены окажутся мало кому интересны. Их время проходит.

Митинг Навального

В России в минувшее воскресенье прошли очередные акции протеста против Владимира Путина. На этот раз люди протестовали против его переназначения на пост президента. Митинги состоялись в сорока с лишним городах, но слишком многочисленными не были. Только в Москве и Санкт-Петербурге на улицы вышли несколько тысяч человек, в остальных местах счет шел на сотни.

Митинги в Москве 2018
Митинги в Москве против "выборов Путина"

Тут есть как объективные, так и субъективные причины. Во-первых, в России зимой очень холодно. В Якутске, например, в день митинга было - 40 градусов. Во-вторых, в этот раз не было ясного и четкого требования к власти. В общем, протестовали против недопуска к выборам лидера оппозиции Алексея Навального, но на деле каждый выходил за что-то свое.

Самого его полиция яростно искала весь день. Навальный выходил в эфир откуда-то из подполья, чем заставил полицию понервничать. Он, например, сказал, что находится по адресу: улица Академика Зелинского дом 6, квартира 84. Полицейские сначала ринулись туда, но потом разобрались, что по этому адресу прописан Владимир Путин. Ломать дверь президентской квартиры они почему-то не стали.

Впрочем, Навального все равно скрутили, когда он сам вышел протестовать на улицу Тверскую. На этот раз, правда, его почему-то сажать не стали, а к утру отпустили из отделения, даже не составив протокол. Видимо, в Кремле решили не нагнетать ситуацию перед днем выборов.

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В принципе, этот протест ничем особым не выделялся, но все же есть в нем один важный момент. Никакой народной революции в России быть не может, если что-то и будет, то только дворцовый переворот. Так вот, потенциальным заговорщикам очень важно знать, что жители столицы их поддержат.

Митинг Навального дал понять, что жители Москвы с удовольствием поддержат кого угодно, если этот человек или группа людей скинет Путина. В этом смысле продолжение протестной активности может только радовать.

Автор: Іван Яковина
Теги: Новини Росії Новини політики Давос Відеоблоги Олексій Навальний Мітинги в Росії Безумный мир
Джерело: 24 Канал
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