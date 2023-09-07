Румунія підтвердила, що на її територію міг упасти "Шахед": як на це відреагували у НАТО

У ніч проти 4 вересня російські військові атакували "Шахедами" Одещину. У ДПСУ тоді повідомили, що два дрони впали на території Румунії.

Спочатку у країні це заперечували. Згодом міністр оборони підтвердив, що виявили уламки "Шахедів" на території Румунії. Розповідаємо, як на це відреагували у НАТО.

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Альянс стежить за ситуацією

Ми продовжуємо пильно стежити за ситуацією і тримаємо зв'язок з нашим союзником Румунією,

– прокоментував офіційний представник НАТО Ділан Вайт.

Цими словами відреагували на інформацію від Бухареста про те, що біля Дунаю таки виявили фрагменти. Це можуть бути уламки "Шахедів", якими росіяни атакували Одеську область у ніч проти 4 вересня.

Він також зазначив, що Румунія проводить розслідування та повідомила про це на засіданні ради НАТО.

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