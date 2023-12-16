"Шахед" вкотре долетів до Заходу України: де вночі працювала ППО
Джерело:Хмельницька ОВА
Росіяни вночі 16 грудня обстріляли Україну безпілотниками типу "Шахеди". Один із ворожих дронів-камікадзе долетів й до західних областей нашої держави.
Однак його знищила українська протиповітряна оборона. Це сталося у Хмельницькій області.
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У Хмельницькій області збили "Шахед"
У Хмельницькій обласній військовій адміністрації розповіли, що вночі 16 грудня на території області пролунав сигнал повітряної тривоги через загрозу обстрілу "Шахедами". Зрештою російському дрону-камікадзе все ж вдалося долетіти до Хмельницької області.
Вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", в області сили ППО знешкодили 1 БпЛА типу "Шахед",
– мовиться у дописі ОВА.
Зрештою представники обласної військової адміністрації зазначили, що інформація про травмованих та пошкодження майна наразі не надходила.
Росіяни пустили "Шахеди" по більшості областей України
- У Повітряних силах ЗСУ 16 грудня розповіли, що російські загарбники запустили по Україні 31 безпілотний літальний апарат типу "Шахед". Нашим захисниками неба вдалося нівелювати 30 російських повітряних цілей.
- Цього разу окупанти запускали свої безпілотники з декількох напрямків. Зокрема, з Приморсько-Ахтарська, Сещі та Курська.
- Командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що в зоні оперативного командування "Північ" вдалося знищити 14 російських "Шахедів". З них 8 "приземлили" мобільні вогневі групи.
- Водночас у Силах оборони Півдня України зазначили, що в їхній оперативній зоні знищили 12 російських дронів-камікадзе. Російські дрони підбивали у Миколаївській, Херсонській та Вінницькій областях.
- Російський "Шахед" також залітав на територію Дніпропетровської області, де його збила наша протиповітряна оборона. Однак уламки російського дрона-камікадзе упали на дах підприємства, внаслідок чого почалася пожежа.
- Начальник Київської міської адміністрації повідомляв, що всі "Шахеди", які летіли на столицю, вдалося збити. На щастя, за даними Сергія Попка, під час нічної атаки "Шахедами" по українській столиці минулося без постраждалих.