З Кабула вилетів літак з понад 100 українців, – МЗС
23 серпня 2021 , 13:09Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Україна продовжує евакуацію своїх громадян з Афганістану, де владу захопили таліби. 23 серпня з Кабула у Київ вилетів ще один літак.
Такою інформацією поділився міністр закордонни справ Дмитро Кулеба. Він виступив під час саміту Кримської платформи.
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"Поки ми обговорюємо питання Криму, ще один український літак вирушив", – зазначив Кулеба. За словами урядовця, на його борту перебуває понад 100 українців.Зверніть увагу! Напередодні Україна погодилася посприяти у вивезенні біженців з Кабула. Про спільну операції з евакуації домовилися зі США.
Евакуація українців з Афганістану: що відомо
- Вперше український літак прибув в Афганістан в ніч проти 16 серпня. Тоді з країни вдалося евакуювати лише 8 українців, водночас 72 іноземців.
- Другий евакуаційний борт доправив людей з Кабула до Києва 22 серпня. На борту літака перебували 83 людини, з них – 31 громадянин України.
- Тоді глава ОП Андрій Єрмак уточнив, що в Афганістані залишається понад 100 українців, й пообіцяв, що їх заберуть на батьківщину вже найближчими днями.
- Афганці подякували українським військовим за те, що допомогли вирватися із захопленої талібами країни. "Вони – справжні герої", – підкреслила одна з евакуйованих.
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