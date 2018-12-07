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      Ще в одній області України заборонили книги, фільми та пісні російською мовою

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      На Івано-Франківщині заборонили публічне використання російських фільмів та музики
      На Івано-Франківщині заборонили публічне використання російських фільмів та музики / Фото з відкритих джерел

      У п'ятницю, 7 грудня, Івано-Франківська обласна рада наклала мораторій на публічного використання російськомовного культурного продукту на території регіону.

      Відповідне рішення на сесії облради підтримали 68 депутатів, троє не голосували, передає місцеве видання "Курс".

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      Згідно з рішенням, мораторій вводиться на публічне використання російськомовного культурного продукту Росії-агресора в будь-яких формах на території Івано-Франківської області до моменту повного припинення окупації території України.

      Проект цього рішення представив депутат Ігор Дебенко, який зауважив, що воно має рекомендаційний характер.

      Ми як депутати обласної ради маємо засвідчити свою позицію. Проситимемо людей утримуватися від культивування, просовування російськомовного продукту агресора,
      – зауважив він.

      Депутат додав, що під поняттям "російськомовний продукт агресора" слід розуміти пісні, фільми, музику, які виробляються, продукуються російськими громадянами чи фірмами. 

      Також облрада Івано-Франківщини рекомендувала органам місцевого самоврядування прийняти аналогічне рішення.

      Нагадаємо, раніше мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту ввели Львівська, Житомирська і Тернопільська облради.

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики мовне питання Новини Івано-Франківська Музика
      Джерело: 24 Канал
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