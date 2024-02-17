Куди подінуться Залужний та інші звільнені командувачі: Данілов зробив припущення
Джерело:"Укрінформ"
На початку лютого президент України оновив склад вищого військового керівництва Збройних сил. В Олексія Данілова поцікавилися, чим займатимуться командувачі, яких Зеленський відправив у відставку.
Секретар РНБО висловив упевненість, що звільнені офіцери продовжать працювати на користь держави.
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Звільнені командувачі – "державники"
За словами Данілова, це цілком природний процес, що після обрання нового головкома відбулася низка інших кадрових змін у командуванні. Адже новий Головнокомандувач має право запропонувати призначити нових людей на ті чи інші посади.
Щодо попередніх командувачів, то секретар РНБО зауважив, що усі вони – "державники", які мають бажання й надалі захищати Україну та обов'язково братимуть у цьому участь.
Я більш ніж упевнений, що вони працюватимуть на державу, на тих чи інших посадах, у тих чи інших установах – не тільки в Збройних Силах. У нас достатньо структур сектору безпеки й оборони, наприклад, Державна прикордонна служба, Міністерство внутрішніх справ, Національна гвардія. Ми не маємо зараз повної відповіді на це запитання, але я впевнений, що всі ці фахівці будуть залучені до здобуття нашої перемоги,
– запевнив Данілов.
Що буде із Залужним
Після відставки Залужного президент запропонував генералові залишитися в його команді. Данілова спитали, чи відомо йому, що відповів ексголовком. Секретар РНБО сказав, що це питання краще поставити самому Валерію Федоровичу.
Також у Данілова поцікавилися, чи відомо йому , які посади Зеленський пропонував Залужному. Той натякнув, що він знає, втім, розповідати про таке публічно не має права.
Кадрові перестановки у ЗСУ: що відомо
- Чутки про наміри Зеленського перезавантажити ЗСУ ходили вже давно. 8 лютого президент офіційно оголосив про рішення оновити керівний склад української армії. Він відправив у відставку Залужного, і замість нього на посаду головкома призначив Олександра Сирського.
- Згодом були зроблені й інші кадрові зміни. Так, замість Сергія Шаптали Генштаб очолив Анатолій Баргилевич.
- Заступниками Сирського стали Вадим Сухаревський та Андрій Лебеденко, а Баргилевича – Олексій Шевченко, Михайло Драпатий та Володимир Горбатюк.
- Сили ТрО очолив Ігор Плахута.
- Командування Сухопутними військами перейшло до генерала Олександра Павлюка.
- Також Володимир Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України. Замість нього він призначив Юрія Содоля.