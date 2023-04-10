Росіян, які заїхали у Крим за час окупації, примусово видворять, – представниця Зеленського
Джерело:"РБК-Україна"
Громадянам Росії, які з 2014 року незаконно в'їхали в окупований Крим, доведеться покинути півострів. В Україні працюють над процедурою видворення росіян.
Про це розповіла постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева. Вона зазначила, що українська влада рекомендує росіянам покинути Крим, поки така можливість є.
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Україна має видати індивідуальні рішення про видворення
Ташева пояснила, що значна частина росіян в'їхала у Крим незаконно, адже не зверталась до міграційних органів.
Ми радимо їм раніше їхати з окупованого Криму, поки у них є така можливість. Для тих, хто не послухається, в українському законодавстві є така процедура як примусове видворення. Майже всі громадяни Росії, які в'їхали в Крим за час окупації, в'їхали незаконно. Вони не звертались до українських міграційних органів,
– сказала вона.
Крім того, Ташева розповіла, як видворення росіян може виглядати на практиці. Зокрема, Україна не може масово видворити росіян, тому владі доведеться видати 100 – 200 тисяч індивідуальних рішень.
"Згідно з нормами міжнародного права, колективне видворення є незаконним. Тобто ми маємо видати сто або двісті тисяч індивідуальних рішень. Цим мають займатися українські міграційні органи, які відновлять свою роботу після деокупації. Розуміємо, щоб система працювала швидко, таких центрів має бути створено дуже багато", – резюмувала представниця президента.
Україна розглядає два шляхи визволення Криму
- Секретар РНБО Олексій Данілов раніше повідомив, що Україна розглядає військовий і дипломатичний шлях визволення Криму. Київ надає перевагу дипломатичному врегулюванню, але для цього потрібно, щоб Росія вивела з півострова свої війська.
- Таміла Ташева раніше заявляла, що Україна, найімовірніше, поверне Крим військовим шляхом. За її словами, робота ведеться спільно з апаратом РНБО, зокрема в контексті реінтеграції півострова.
- В інформаційному просторі спричинила дискусії заява заступника голови Офісу Президента Андрій Сибіга. Той сказав, що Київ готовий вести переговори щодо Криму, коли ЗСУ вийдуть на адміністративні кордони тимчасово окупованого півострова.
- Сергій Никифоров, прессекретар президента, заявив, що в контексті переговорів з Росією передусім варто орієнтуватися на заяви Володимира Зеленського.
- Позиція Зеленського відома: глава держави вважає, що визволення Криму – безальтернативне й водночас президент відмовляється вести переговори з чинним керівництвом Росії.