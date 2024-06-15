Нічого доброго очікувати не варто: у чому полягає загроза Трампа для України

Безпекова угода, яку 13 червня підписали США та Україна, не буде ратифікована конгресом США, тобто будь-який наступний президент країни зможе її скасувати. Саме таким ризиком для України є Дональд Трамп, який виступає проти масштабу військової допомоги, якого наша країна отримує від Сполучених Штатів.

Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк розповів 24 Каналу, що він приходу Трампа у Білий дім нічого хорошого очікувати не варто. Загроза є не лише для України, а й для інших країн світу.

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Загроза Трампа для України

За словами голови громадської організації, заступник голови Адміністрації президента заявив, що угода буде ратифікована в Конгресі США, тому що це принесе Україні додаткові гарантії безпеки. Однак таке рішення не звучить оптимістично, а є дивним.

Трамп вже вчора, 13 червня, на закритому засіданні частки Конгресу США окремих депутатів заявив, що він не задоволений співпрацею США та України, буцімто такий масштаб військової допомоги нашій країні не входить в його плани. Це не входить в його передвиборчі обіцянки Путіну, концепцію співпраці між майбутнім США, де він може бути президентом, та російським диктатором в Кремлі.

Він (Трамп – 24 Канал) хоче цю всю допомогу знищити, знівелювати, звести до нуля, як мінімум, використати її в шантажі проти України в торгівлі, щоб її зламати, переламати її хребет стійкості й змусити сісти за стіл так званих переговорів для підписання капітуляцій за російським сценарієм, який бачить Путін,

– підкреслив Романюк.

Саме тому голова громадської організації наголошує, що українці нічого доброго та позитивного не маємо очікувати від приходу Трампа до Білого дому. Україна не втручається у внутрішньополітичні справи США, але в України є свої національні інтереси, які ми повинні захищати.

Якщо прийде Трамп, то весь світ сколихнеться: і союзники НАТО, весь європейський континент і багато інших країн, Японія, Південна Корея. Остання сьогодні користується лише гарантіями та запевненнями США щодо своєї безпеки. Вони не виробляють свою ядерну зброю,

– зазначив Романюк.

Він додав, що якщо Трамп так буде виконувати свої зобов'язання, то від 6 до 12 місяців мінімум 10 країн в світі та Європі створять свій замкнутий ядерний цикл. Це будуть такі країни, як Польща та Балтія, в першу чергу, а також Німеччина, Італія, Португалія, Японія, Південна Корея і Австралія. Адже більше на США ніхто покладатись не буде, якщо до влади прийде Трамп.

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