60 днів на оновлення даних у ТЦК: адвокат розповів, що очікує тих, хто цього не зробить

Закон про мобілізацію набуде чинності вже 18 травня. У ньому прописано, що всі військовозобов'язані чоловіки повинні упродовж 60 днів оновити свої дані в ТЦК, електронному кабінеті або у ЦНАП.

За словами адвоката Миколи Максимова, мільйони чоловіків можуть бути оголошені в розшук. Він пояснив, що новий закон має сприяти затриманню українців на вулицях без офіційного повідомлення.

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Що очікує тих, хто не оновить свої дані

Максимов пояснив, що, якщо військовозобов'язаний не прийшов оновити свої дані протягом 60 днів, то в такому випадку військкомат звертається до поліції та подає інформацію про порушника для розшуку.

Найімовірніше, до пошуків будуть залучені дільничні або патрульні поліціянти. Вони приїдуть туди, де проживає людина. Якщо особи там не буде, інформація повертається до ТЦК,

– пояснив адвокат.

Після цього порушнику буде вислано новий документ – вимогу ТЦК. Якщо протягом 10 днів особа не з’явиться, військкомат звернеться до суду з позовом про обмеження їй права на керування транспортним засобом.

Крім того, на порушника можуть накласти штраф до 25 тисяч гривень, і його несплата може призвести до арешту майна та обмеження користування банківськими картами.

Якщо військовозобов’язаний не просто не оновив дані, але й не був раніше зареєстрований, поліція матиме право доставити його до ТЦК. Це може статися, наприклад, після перевірки документів на блокпості.

"Можу сказати, що банки 100% зливають інформацію про осіб чоловічої статі відповідного віку, інформацію можуть надати державна міграційна служба, МВС. Є чутки, що є комунікація з великою поштовою компанією. Всі органи державної влади акумулюють і передають інформацію до ТЦК", – розповів Максимов.

Скільки чоловіків можуть опинитися у розшуку

Адвокат вважає, що у розшуку можуть опинитися близько двох мільйонів українців призовного віку.

"Поліціянти максимум виїдуть за місцем проживання, зателефонують за номером телефона, запитають",

– уточнив Максимов.

За його словами, новий закон спрямований на те, щоб оголошувати громадян у розшук без повістки.

"На сьогодні якщо людина по повістці не з’явилася, тоді, безумовно, є розшук. А вони зробили так, щоб усі одразу потрапляли в розшук і всіх можна було б затримувати на вулиці. Це основна мета. Тому що зараз не можна затримувати, немає підстав, людина не в розшуку", — зазначив юрист.

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