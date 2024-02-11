Що може зробити Трамп у випадку переобрання: політолог назвав найстрашніший сценарій
Хоч Дональда Трампа підозрюють у причетності до штурму Капітолія, він продовжує балотуватися в президенти США. Політик вже переміг на американських праймеріз у штатах Нью-Гемпшир та Айова.
Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що найстрашніший період – це етап невизначеності в останні місяці виборчої кампанії та перші тижні після неї. Це навіть жахливіше, ніж сам Трамп. Хоча не все так однозначно.
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Що може зробити Трамп у разі перемоги
Політолог припустив, що президентство Дональда Трампа – це 50 на 50. Ніхто не знає, як він буде діяти. Політик може спонтанно ухвалити рішення й Україна отримає таку зброю, на яку раніше навіть не розраховувала, так і навпаки.
Але проблема в тому, що він йде робити тотальну зачистку політичного поля інституційної бази Сполучених Штатів. Вони готують кадри наразі не тільки на політичні посади, але й на адміністративні. Він йде заміщувати чиновників, тобто "deep state" американський,
– наголосив Саакян.
Поки Трамп "грейдером" буде згрібати американську політичну систему "deep state" (глибинна держава), яка минулого разу відкалібрувала його й що він не може пробачити, на цей період США може бути взагалі не до зовнішньої політики.
Україна може стати заручником того, що Сполучені Штати потраплять в достатньо глибоку конституційну кризу, у якій вони будуть паралізованими не тільки з питань сприйняття бюджету, що зараз спостерігаємо, а беремо локальну кризу та множимо її на 10 – це те, що може очікувати в перші пів року можливого правління Дональда Трампа.
Як система "deep state" змусила Трампа продати летальну зброю Україні
Концепція "deep state" була використана за першої каденції Трампа, що змусило його у 2017 році ухвалити рішення про продаж летальної зброї Україні. Вперше на законодавчому рівні пропонувалося надати нашій державі такі оборонні засоби:
- радіолокаційні засоби протиповітряної оборони спостереження за надводною ситуацією;
- військово-морські протимінні засоби;
- кораблі прибережної дії та берегової охорони;
- протитанкові ракети "Джавелін".
Скандальні заяви Трампа про Україну
- Нещодавно колишній президент США заявив, що "заохочуватиме" Росію атакувати будь-кого з союзників США по НАТО, які, на його думку, не виконали свої фінансові зобов'язання. Трамп висловив побоювання щодо допомоги Україні, а також щодо існування НАТО, який США зобов'язалися захищати в разі потреби.
- Трамп вкотре пообіцяв "дуже швидко" розв'язати ситуацію з війною в Україні. Скандальний політик впевнений, що зможе залучити до діалогу президентів України і Росії, яких він "добре знає". За його словами, перевагою є те, що він "дуже добре ладнає" з Владіміром Путіним.
- На полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі Трамп у приватному порядку сказав голові Єврокомісії, що США не прийдуть на допомогу ЄС у разі військового нападу на Європейський Союз.