До чого готуватися взимку: Подоляк спрогнозував плани Росії

Взимку Росія продовжить використовувати усі інструменти для геноциду українського народу. Окупанти можуть атакувати Україну крилатими надзвуковими ракетами чи дронами.

Особливо це стосується цивільного населення та об'єктів критичної інфраструктури. Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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"Росіяни будуть використовувати безпілотники. Вони щоночі використовують по 35 – 50 дронів. Це набагато більше, ніж торік. Вони намагаються атакувати ті чи інші об'єкти, а по лінії фронту взагалі використовують балістику та керовані авіаційні бомби – саме для руйнації об'єктів критичної інфраструктури", – пояснив він.

Ворогу важливо, щоб українці відчували холод та голод. Тому атаками на цивільне населення загарбники хочуть спровокувати істерику та заворушення в Україні.

Чи готова Україна до ворожих атак

Михайло Подоляк зазначив, що Україна готова до таких дій ворога. Насамперед розвідка постійно відстежує та надає об'єктивну інформацію про накопичені ресурси росіян. Мовиться про дані щодо виробництва ракет, скільки їх накопичено, на яких військових аеродромах тримають носії, які ці носії.

Також у 2023 році суттєво збільшилась спроможність систем протиракетної оборони, їх є набагато більше. Звичайно, ще є певний дефіцит. Президент України Володимир Зеленський працює на різних майданчиках з нашими партнерами з Європи, щоб суттєво наростити системи ПРО та убезпечити нашу державу від прямих ракетних атак.

Крім того, є тактика відпрацювання дронових атак за допомогою мобільних пересувних груп, які активно пресингують ці дрони.

Є абсолютно чітке розуміння щодо можливості нашої енергетичної інфраструктури: маємо три ступені захисту, насамперед фізичного захисту, є відпрацьовані моделі диспетчеризації. Також є домовленості з партнерами, як скомпенсувати у випадку дефіциту,

– підкреслив посадовець.

Як наголосив радник голови ОПУ, Україна розуміє усі ризики, виходячи з досвіду 2022 року. У Росії немає зміни ані тактики, ані стратегії, ані кадрової ротації. Країна-агресорка має таке ж бачення щодо атак на цивільних українців.

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