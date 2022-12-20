Хід війни переламає авіація: від чого залежить її надходження в Україну

Хід війни в Україні переламає авіація. Її надходження в Україну залежить від політичної волі США, яка дивиться на війну крізь свою призму.

Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. Раніше повідомлялось про те, чи можуть ППО Patriot уже захищати Україну.

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Хід війни переламає авіація

Черник розповів, що Україні потрібна далекобійна зброя, і по ствольній артилерій ми вже побили всі рекорди. Крім того, нам потрібні такі ракети, як-от Attacms, але по-справжньому хід війни переламає авіація. Зокрема, є позитивні тенденції, що після навчання українських пілотів, США передадуть Україні й літаки, й було б добре, якби це були американські зразки F-16, F-15 та F-35.

Союзники, й у першу чергу американці, дивляться на цю війну крізь власну призму, й ми маємо про це пам'ятати. Є позитивна новина, що 44 мільярди доларів у бюджет США закладений. Нагадаю, що ленд-ліз анонсований, чекає свого часу, це запасний ресурс,

– зазначив військовий експерт.

Черник про те, від чого залежить надходження авіації в Україну: дивіться відео

Усе буде за українським сценарієм

Він продовжив, що навіть 14 мільярдів, які твердо прописуються для України – це неймовірно багато. Це те, що піде на навчання, на екіпірування, на наш оборонний блок. Нарешті й ми побудували правильно свій бюджет, і війна й Міністерство оборони вийшли на першу сходинку в бюджетуванні.

"Я маю оптимізм, що в підсумку все буде за українським сценарієм. Як казав Дудаєв, Московія загине тоді, коли зійде українське сонце. Й українське сонце почало сходити, але маємо пам'ятати, що найтемніша ніч перед світанком, і зараз ми десь у тому передсвітанні перебуваємо", – зауважив Черник.

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