Працює і на території Росії: у ГУР розповіли про результати роботи загадкової "Black Box"
Джерело:ГУР
Лиш впродовж останнього місяця загадкова "Black Box", на яку збирали волонтери, завдала окупантам збитків на сотні мільйонів доларів. Проєкт працює і на тимчасово окупованих територіях, так і на території Росії.
Начальник ГУР МО України Кирило Буданов розповів про роботу "Black Box". Він зазначив, що це лише частина інформації, яку наразі можна оприлюднити.
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Що таке "Black Box"Це спільний таємний проєкт Головного управління розвідки (ГУР) МОУ, Фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" та блогера Ігоря Лаченкова.
Результати роботи "Black Box"
У розвідці повідомили, що за останній місяць він завдав окупантам збитків на понад 700 мільйонів доларів. У ГУР зауважили, що результати роботи "Black Box" можна побачити на багатьох об’єктах окупантів, навіть на території країни-агресорки.
Понад 700 мільйонів доларів – наш черговий вклад у зниження наступального потенціалу армії ворога, деморалізації бойового духу та прийняття ним своєї поразки у цій війні,
– сказав Буданов.
Повідомляється, що впродовж квітня-травня 2023 року результати роботи проєкту можна було спостерігати у логістичних центрах, транспортних вузлах, в місцях скупчення військової техніки і живої сили ворога та на інших цілях.
На "Black Box" збирали всією Україною
- У 2020 році ГУР звернулось за запитом до Фонду "Повернись живим" та Ігоря Лаченкова з проханням зібрати кошти на секретний проєкт "Black Box". Тоді вдалося зібрати 230 мільйонів гривень. Цікаво, що цей проєкт є масштабуванням попередньої, так само секретної ініціативи з "Повернись живим" загальною вартістю 40 мільйонів гривень.
- З початку 2023 року в рамках проєкту акумульовано вже понад 270 мільйонів гривень. У ГУР розповіли, що це дало змогу завдати суттєвих збитків оборонному сектору ворога та зменшити кількість його військ, які мали поповнити окупаційний контингент.
- Що саме означає "Black Box" досі не розповідають. Проте повідомлялося, що це "щось українського виробництва", його багато та воно важке.