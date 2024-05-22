Військовозобов'язані громадяни повинні носити при собі військово-обліковий документ: що це таке

В Україні чоловіки призовного віку повинні мати при собі відповідні військово-облікові документи. Втім, вони є різні і залежать від категорії військовозобов'язаного.

Нагадаємо, що вже зовсім скоро військовозобов'язані зможуть скористатися QR-кодом у застосунку Резерв+, який матиме таку ж юридичну силу, як і військово-обліковий документ. В Міноборони повідомляють, що можливість згенерувати QR-коду з'явиться уже 18 червня.

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Які бувають військово-облікові документи

Що таке військово-обліковий документ Військово-обліковий документ – це офіційний документ, який підтверджує облік громадянина в системі військового обліку. Він містить інформацію про військовозобов'язану особу, її військовий статус та інші дані, необхідні для організації військового обліку та мобілізаційної роботи.

В Україні до військово-облікових документів належать:

Посвідчення про приписку до призовної дільниці – документ, що видається призовникам, які приписані до призовної дільниці після проходження відповідної процедури. Він містить дані про призовника та підтверджує його приписку до конкретної призовної дільниці.

– документ, що видається призовникам, які приписані до призовної дільниці після проходження відповідної процедури. Він містить дані про призовника та підтверджує його приписку до конкретної призовної дільниці. Військовий квиток – основний документ військовозобов'язаного або резервіста, який містить інформацію про його військову службу, спеціальність, військові звання та інші важливі дані. Військовий квиток видається після проходження військової служби або при зарахуванні до резерву.

– основний документ військовозобов'язаного або резервіста, який містить інформацію про його військову службу, спеціальність, військові звання та інші важливі дані. Військовий квиток видається після проходження військової служби або при зарахуванні до резерву. Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного – документ, що видається військовозобов'язаним на період до отримання військового квитка. Він підтверджує статус військовозобов'язаного та містить основну інформацію про особу.

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