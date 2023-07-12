Пєсков поводиться як "заколотник": що не так у діях речника Путіна
Прессекретар російського диктатора почав дивно поводитись. Можливо, Дмітрій Пєсков прагне вступити у велику політичну гру як самостійний учасник.
Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, Пєсков почав "зливати" Путіна.
До вашої уваги Спілкувалися довгі три години: після заколоту Пригожин був у Кремлі та зустрічався з Путіним
"Усе, що робить Пєсков за останні кілька днів, – це більший заколот, ніж усе, що робив Пригожин. Я не стверджую, що це змова, але щось тут не так", – зазначив Шейтельман.
Що задумав Дмітрій Пєсков: дивіться відео
Зокрема, під час згаданого "перевороту" Євгенія Пригожина всі розбіглись, окрім Пєскова. Він чи не єдиний давав якісь коментарі. Ввечері 24 червня саме речник Путіна заявив про завершення заколоту.
До того ж Пєсков підтвердив зустріч очільника та командирів ПВК "Вагнера" з Путіним. Це нібито сталось 29 червня.Зверніть увагу! Син Дмітрія Пєскова нібито воював у лавах вагнерівців. Сам Пригожин узявся стверджувати, що Ніколай був артилеристом та на службу відправився, "показавши перед тим фальшиві документи, де було змінене ім'я, прізвище та по батькові".
Останні заяви прессекретаря Путіна
- Дмітрій Пєсков продовжує активно коментувати останні події від імені російського диктатора. Зокрема, він поставився "з розумінням" до повернення командирів "Азову" з Туреччини в Україну. За його словами, Реджеп Ердоган був буцімто "під тиском НАТО".
- Крім того, Пєсков не втомлюється видавати брехливі заяви про Запорізьку АЕС. Мовляв, ситуація навколо станції дуже напружена через велику загрозу "диверсій з боку Києва".
- Раніше прессекретар Путіна вже встиг похизуватися успіхами з так званої "демілітаризації" України. На його думку, це завдання фактично "багато в чому виконане".