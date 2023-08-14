Росія прагне розширити військову співпрацю з КНДР: яка країна може вплинути на рішення Пхеньяна

За 18 місяців повномасштабного вторгнення армія Росії зазнала снарядного голоду. Так, згідно з розвідувальними даними США, Кремль намагався придбати у Північної Кореї партію снарядів.

Окупанти прагнуть розшити військову співпрацю з КНДР. Це 24 Каналу прокоментував військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

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КНДР звикла до санкцій

Російські загарбники шукають зброю у Північній Кореї та Китаї, особовий склад вербують звідкіля можуть уже й з Афганістану, Африки. Ба більше, хочуть долучити північнокорейських військових. Як зауважив Сазонов, це свідчить про їх слабкість у перспективі.

Як виявилося у Росії корупція та крадіжки настільки поширені, що "друга армія" світу неспроможна забезпечити себе ані снарядами, ані технікою, ані особовим складом,

– мовив політолог.

Світ дуже слабко впливає на Північну Корею. Санкції проти неї запроваджені давно й країна звикла до цього. Однак вплинути на рішення уряду й лідера Північної Кореї може тільки одна країна – Китай, від якого КНДР залежить.

Візит Шойгу до КНДР

Очільник ворожого міноборони Сєргєй Шойгу відвідав столицю КНДР – Пхеньян. В американській розвідці переконані, що Шойгу поїхав домовлятися про продаж Росії боєприпасів.

Якщо Москва та Пхеньян укладуть будь-які угоди щодо постачання зброї, то прямо порушать цілу низку резолюцій Радбезу ООН.

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Українська артилерія вдалася до використання боєприпасів, виготовлених із Північної Кореї. Оборонці застосовували снаряди Корейської Народно-Демократичної Республіки з зенітно-ракетних комплексів "Град" поблизу Бахмута. Аналіз маркування боєприпасів показує, що значна частина цих боєприпасів була виготовлена у 1980-1990-х роках.

Росія розглядає Північну Корею як свого наступного партнера у злочинах, так само як і її вірний помічник Білорусь – партнера у "сірому" та "чорному" виробництві озброєння. Москва готова вкладати гроші у розвиток виробництв.

Також Кремль може використовувати КНДР як своєрідний "хаб", через який матиме змогу отримувати деякі товари. Таким чином країни, які публічно підтримують санкції, не плямуватимуть свої руки у постачанні, як, наприклад Китай.