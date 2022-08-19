путін не хоче помирати, – Піонтковський про кінець ядерного шантажу

владімір путін намагається шантажувати світ ядерною зброєю. Однак після попереджень від Заходу кремлівський диктатор став обережнішим із заявами.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. За його словами, путін поступово втрачає сміливість у питанні ядерного шантажу.

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Піонтковський нагадав, що президент країни-агресорки вже неодноразово погрожував застосувати ядерну зброю. Однак отримав суворе попередження від країн Заходу про те, що якщо москва піде на це, то вже не оговтається від наслідків.

путіну і по формальним, і по неформальним каналам відповіли, що можуть завдати ядерного удару у відповідь. А це матиме нищівні наслідки для росії і путіна. З'ясувалося, що він – не шахід. путін не хоче помирати,

– зазначив публіцист.

Як змінилася риторика росії

За словами Піонтковського, кремлівський диктатор злякався і навіть частково змінив свою риторику.

На початку серпня у привітанні учасників X конференції з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї путін раптом заявив, що ядерна війна ніколи не повинна бути розв'язана.

А 16 серпня керівник російського міноборони сєргєй шойгу на конференції з безпеки у Москві сказав, що нема потреби застосовувати ядерну зброю в Україні. Також підлеглий путіна заявив, що "основне призначення російської ядерної зброї – стримування ядерного нападу".

Нові види шантажу

Втім, на думку Піонтковського, очільник кремля остаточно не вгамувався із ядерним шантажем. Він шукає способів, як і далі тиснути на Захід і Україну ядерним питанням, однак при цьому знявши із себе відповідальність.

Спочатку путін намагався розмістити ядерну зброю у білорусі нібито на прохання лукашенка.

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"Він розраховував, що лукашенко вистрелить із цієї зброї кудись по Україні. А сам путін буде не при справах. Але нічого з цього не вийшло", – сказав російський публіцист.

Загроза на Запорізькій АЕС

Однак коли ця ідея провалилася, російський диктатор придумав інший спосіб для шантажу.

Він взявся погрожувати світові ядерним вибухом на Запорізької АЕС. Водночас відповідальність за все хоче перекласти на українців. Але це теж не спрацює,

– наголосив Піонтковський.

Він додав, що максимум, що може зробити путін з ЗАЕС, – це вкрасти її та перепідключити до російської енергосистеми.

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