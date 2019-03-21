Що буде з Україною, якщо Росія перерве транзит газу

Україна є готовою до будь-яких газових сценаріїв з боку Кремля, зокрема і найжорсткіших. Відтак, аби мати можливість пережити зиму 2019-2020 років (наприкінці 2019 року чинний контракт щодо транзиту газу завершується – 24 канал), офіційний Київ провів оцінку щодо необхідних кроків.

Як підкреслив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, передусім Україні слід закачати до підземних сховищ на три мільярди кубометрів газу більше, аніж туди зазвичай вона закачує, тобто, близько 20 мільярдів кубометрів, повідомляє "РБК-Україна".

Читайте також: Які Путін готує сценарії щодо транзиту газу через Україну

"Тоді ми скажемо: "Росіяни знову погрожують провокацією, але Україну забезпечено газом". Я сумніваюся, що в такій ситуації нам залишать відкритими газотранспортні коридори від наших європейських партнерів", – зауважив він.

Як приклад Коболєв навів ситуацію у 2014 році, коли Угорщина "закрутила кран" Україні завчасно (у вересні 2014 року за день до тристоронніх переговорів між ЄС, Україною та Росією, Угорщина призупинила постачання газу в Україну, мотивуючи це рішення зростанням попиту на внутрішньому ринку – 24 канал)

"Ми сподіваємося, що так не вчинять наші партнери у Словаччині та Польщі. Але треба бути готовими до того, що якщо у них буде дефіцит, то такий ризик існує. Ми також працюємо над кількома додатковими опціями, але це конфіденційна інформація", – констатував керівник "Нафтогазу".

За його словами, закачуючи додаткові три мільярди, Україна купує страховку.

Газ – це актив, він не зникне, але запасти його потрібно. Відтак, якщо людина, яка з російського боку ухвалюватиме рішення про подальший транзит територією України, побачить у наших підземних сховищах 20 мільярдів кубометрів газу до зими, і LNG-газ, що пливе з США в Європу, то існує висока ймовірність того, що він не захоче втрачати репутацію, якщо все одно не доб'ється бажаного ефекту. Але якщо у нас цієї страховки не буде, і ми будемо сподіватися на те, що в якийсь момент росіяни просто підпишуть новий контракт, нам буде дуже важко,

– підсумував Коболєв.

Що таке LNG-газ? Це зріджений природний газ. Отримують його внаслідок охолодженні природного газу до температури -160 за Цельсієм. За таких умов відбувається стиснення газу за обсягом у 600 разів, а його вага зменшується вдвічі порівняно з газоподібним станом.

Крім того, Андрій Коболєв зазначив, що "Газпром" уже почав офіційно повідомляти країни, які межують з Україною або залежать від її транзиту, що з початку 2020 року цього транзиту не буде. Щоправда він усе ж сподівається, що новий незалежний оператор української ГТС усе ж підпише контракт з росіянами. Як підкреслив керівник "Нафтогазу", Москва може не підписати цей контракт за умови, якщо передачу української газотранспортної системи не буде сертифіковано.