Що відомо про одіозного поліцейського Миколу Черьомухіна, якому у Харкові підірвали авто

Одіозний поліцейський Микола Черьомухін пішов на пенсію після скандалу після Помаранчевої революції, не пройшов переатестацію у правоохоронних органах після Революції гідності, звинувачував ся депутатами у бандитизмі, однак зумів залишитися в системі, та навіть отримав підвищення від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. 25 грудня у Харкові йому підірвали автомобіль.

Колишній заступник начальника Головного управління Нацполіції у Харківській області Микола Черьомухін (1951 року народження) працює в правоохоронних органах з 1980 року. За цей час він встиг достатньо сильно "прославитися" у місті як серед правоохоронців, так і серед кримінальних кіл.

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Один з найбільших скандалів з Миколою Черьомухіном стався у 2001 році. Тоді у програмі "Без Табу" з Миколою Вереснем Назакет Келчевська розповіла про поліцейські тортури, в тому числі групове зґвалтування, яке здійснили співробітники міліції, на чолі з начальником карного розшуку міста Харкова Миколою Черьомухіним. Тоді ж вийшла стаття "Ментоград", де детально було розписані криміналі злочини правоохоронця у 90-ті роки. За фактами його пригод неодноразово порушувалися карні справи і проводилися перевірки, результат "не винний". І тільки у 1999 році Черьомухіна відправили на заслужений відпочинок.

Варто додати, що Микола Черьомухін у 2002 році навіть балотувався до Верховної Ради. Тоді він вказав, що є директором ПФ "Інформаційно-аналітичне бюро", а сам безпартійний. Йшов по одномандатному виборчому округу № 172 у Харкові.

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Після 19 років у міліції та "заслуженого" відпочинку, у 2004 році він повертається до правоохоронних органів. Тоді його призначили на посаду першого заступника начальника УСБУ України в Харківській області, де він отримав доступ до державної таємниці. Призначили Черьомухіна за підтримки міністра внутрішніх справ часів Леоніда Кучми Миколи Білоконя (втік до Росії після перемоги Помаранчевої Революції) та заступника голови Служби безпеки України Володимира Сацюка. Та 8 липня 2005 року Черьомухіна звільнили "у зв'язку з систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем".

Зазначається, що Микола Черьомухін має, окрім українського, ще два громадянства – чеське та російське. Про російське громадянство тоді вже офіцера СБУ писало видання "Обозреватель" ще в 2005 році. Варто додати, що разом з ним, в розслідуванні журналістів значився і діючий офіцер харківського УБОЗу Євген Жилін, який згодом стане керівником проросійського "Оплоту", бойовики якого воюватимуть на Донбасі за проросійські сили.

Видання зазначає, що ще в 2006 році 43 народні депутати написали лист тодішньому президенту Віктору Ющенку з вимогою не допустити призначення Черьомухіна на посаду начальника Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Харківській області. Тоді не призначили.

"З приходом на посаду начальника карного розшуку Черьомухіна в 90-ті відбулося злиття окремих підрозділів правоохоронних органів з підприємницькими структурами та злочинними угрупованнями. Саме тоді Харків почав сприйматися, як "ментівске місто", кероване "перевертнями в погонах". Ім'я Черьомухіна завжди асоціювалося не з розкриттям злочинів, а вчиненням замовних вбивств, викраденням людей, рекетом, «кришуванням» злочинних авторитетів і близьких до них груп, фальсифікацією доказів у кримінальних справах, викраденням престижних автомобілів, використанням вибухівки, контролем за каналом ввезення і розповсюдження наркотиків, незаконним збутом вогнепальної зброї тощо», – скаржилися в листі депутати.

Про чеське громадянство Черьомухіна повідомляє видання "Антикор". При цьому у Чехії на нього було зареєстровано дві фірми, а сам він деякий час проживав у Празі (коли був на пенсії на початку 2000-х)

У жовтні 2015 року, за міністра Арсена Авакова, після 9 років на пенсії, Черьомухін був призначений заступником начальника ГУНП України в Харківській області. Сфера відповідальності – добровольчі батальйони. До цього з 2014 року він був радником Авакова.

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За даними "Громадське радіо", 2015 року він виявився одним зі тих поліцейських-високопосадовців у Харкові, які не зуміли пройти переатестацію. Після перших двох турів атестаційна комісія запросила його пройти співбесіду на поліграфі, але Черьомухін раптово пішов на лікарняний, нібито, з переломом ноги. Його звільнили. Однак Арсен Аваков вирішив "не втрачати цінні кадри" з рідного Харкова. І вже в січні 2017 року Черьомухіна призначили начальником відділу оперативних розробок в східному регіоні управління оперативних розробок Департаменту карного розшуку Національної поліції України.

При цьому виникли до Черьомухіна претензії і у прокуратури. За інформацією сайту Вihus.info, у паперову декларацію за 2015 рік не вписав нежитлові приміщення, які належать дружині Ользі Черьомухіній – 50% від майже 700 квадратних метрів на вулиці Механізаторській, 11. В е-декларації ця нерухомість уже вказана.

Разом з тим, у родини Черьомухіна є актив, котрий він не зазначив ні в паперовій, ні в е-декларації – бізнес. Йдеться ТОВ "Укрсервіс", в котрому дружині та сину Черьомухіна належить по 33%. У цій же фірмі 34% має тесть Черьомухіна – 81-річний Віктор Вєтохін.

Також зазначимо, що дружина Черьомухіна Ольга у 2013 році придбала квартиру на 132 метри квадратні у житловому комплексі преміям-класу "Авантаж" за 1,56 мільйона гривень. При цьому, згідно з декларацією Черьомухіна, весь дохід його дружини за 2015 рік склав 16 тисяч гривень (сплачені за невідомі послуги фізичною особою-підприємцем).

У власності родини Черьомухіних також є чимало автівок: Hummer H-2, Renault Duster та Porsche Cayenne GTS, Dodge RAM 1500 (саме під це авто була закладена вибухівка). Всього автопарк родини заступника начальника ГУНП в Харківській області з урахуванням актуальних на момент покупки курсів коштує приблизно 114 тисяч доларів. Сам Микола Черьомухін володіє двома літаками ЯК-18Т "Фаворит" та ЯК-18Т.

У 2017 році правоохоронці розпочали досудове розслідування за ст. 366-1 КУ України (декларація недостовірної інформації) щодо нього.

Вранці в понеділок, 25 грудня, у Харкові у будинку №15 на вулиці Культури пролунав вибух. Здетонувала одна з чотирьох гранат Ф-1, яка була закладена під автомобілем Dodge RAM 1500 Миколи Черьомухіна. Ніхто не постраждав.