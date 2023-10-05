Щоб ідентифікувати загиблих, будуть проводити ДНК-експертизи, – поліція про трагедію у Грозі

Російські загарбники 5 жовтня обстріляли село Гроза у Харківській області, внаслідок чого є постраждалі й загиблі люди серед цивільних. Правоохоронці наразі вже проводять всі слідчі дії стосовно воєнного злочину Росії.

Зокрема, у поліції Харківщини наголосили, що тіла загиблих після удару по кафе у Грозі зможуть упізнати. Для цього правоохоронці використають ДНК-експертизу.

До теми Три дні жалоби: на Харківщині оголосили траур після удару по селу Гроза

У поліції розповіли деталі слідства злочину Росії

Поліціянти зазначили, що у селі Гроза у Куп'янському районі Харківської області на момент удару по магазину-кафе перебувало близько 60 селян. Усі вони поминали полеглого військового, який загинув напередодні на фронті.

У ДСНС уточнили, що дитина, яка загинула після удару у грозі була все ж 6-річною . Зокрема, роком її народження вважається 2017.

На цю годину виявили 51 загиблого, у тому числі 8-річного хлопчика. А також 6 поранених,

– зазначили у поліції.

Правоохоронці наголосили, що за декілька хвилин після удару на місце події прибули поліціянти, рятувальники, медики. Наразі вони проводять огляд місця події та документують наслідки воєнного злочину.

Правоохоронці наразі документують наслідки удару по Грозі / Фото поліції Харківської області

"Для ідентифікації невстановлених осіб будуть призначені експертизи ДНК", – сказали у поліції Харківської області.



Наостанок у поліції зазначили, що вже відкрили кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни. Таким чином це стало черговим задокументованим злочином країни-агресорки.

Що відомо про атаку кафе-магазина у Грозі