Щоб розблокувати переговори, Росії потрібно відвести війська на позиції 24 лютого, – Зеленський

Наразі дипломатичний переговорний процес між Україною та Росією заблоковано. Президент України Володимир Зеленський заявив, що першим кроком для відновлення переговорів буде відвід російських військ на позиції, які були до 24 лютого.

Про це він заявив під час виступу перед фахівцями Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House.

До теми Наближення кінця війни не бачимо, Росія не робить для цього кроків, – Зеленський

Президент зауважив, що цей крок потрібен для того, щоб зупинити війну між Україною та Росією.

Я вважаю, що крок мінімальний перед тим, як закінчити всю війну, мінімальний крок – він є… Щоб розблокувати, скажімо так, дипломатичний формат відносин для зупинення війни між Україною і Росією, то і крок повинен бути – відновити ситуацію, яка була до повномасштабного вторгнення – до 24 числа (лютого – 24 канал),

– заявив Володимир Зеленський.

Він ще раз підкреслив, що повноцінно говорити з Росією можна буде лише тоді, коли російські військові відійдуть на "тимчасові контактні лінії або розмежувальні лінії".

Тоді можна говорити, повноцінно. Я так вважаю,

– додав президент.

Він також вважає, що хоч Росія руйнує "всі наші мости", ще "не всі мости для цього зруйновані".

Раніше глава держави вкотре заявив, що якщо Росія знищить українських військових і цивільних, які перебувають на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, на перемовинах можна ставити остаточну крапку.

Дипломатичні переговори Росії й України: коротко про головне

Нагадаємо, що переговори України з Росією стали на паузу після того, як викрились злочини російської армії проти мирного населення у Київській області.

Наразі українська сторона веде перемовини лише щодо обміну полонених та гуманітарних коридорів.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово казав, що готовий до зустрічі з Путіним. Натомість Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба переконаний, що чим швидше Путін погодиться на зустріч із Зеленським, то тим більше шансів закінчити війну. Але Кремль не поспішає організувати зустріч двох президентів.

Раніше Зеленський чітко запевнив, що якщо росіяни знищать "Азовсталь" й захисників Маріуполя або ж організують псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях, то Україна вийде з переговорного процесу.

Тим часом Туреччина дуже хоче організувати зустріч Зеленського та Путіна. Зокрема на це сподівається міністр оборони країни.

Натомість Дмитро Кулеба заявив, що готовий подолати огиду та зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Але у Кремлі не готові йти навіть на такий крок.

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