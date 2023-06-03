Вже нічого не може змінити: чи шкодує Путін, що розв'язав війну проти України
Завершується 454 день повномасштабної війни Росії проти України. Це на 451 день більше, ніж планували у Росії. Поразка росіян є неминучою, як і відповідальність, яку нестиме російський диктатор. Війна для Путіна обернулась зовсім інакше, ніж він це передбачував.
Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. На його думку, немає значення, чи справді перед сном Путін шкодує, що почав цю війну. У будь-якому випадку для нього – це початок кінця.
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Змінити вже нічого не вдасться
Щонайменше з 2019 року Владімір Путін планував повномасштабне вторгнення в Україну. Очевидно, результатів, які на полі бою є зараз, не просто не планували, але й не розглядали взагалі.
На публіці він не може сказати, що шкодує про це рішення, інакше – йому кінець. Але думаю, він розуміє, що "вляпався" по повній. Він "вляпався" в історію, яка, найімовірніше, його й похоронить,
– зазначив Геннадій Гудков.
Насправді не має великого значення, чи шкодує диктатор про війну в Україні. Так чи інакше він нічого уже не може змінити.
"Війна закінчиться постидною поразкою. Сподіваюсь, і крахом режиму та усуненням Путіна від влади зі всіма наслідками", – сказав політик.
Крім того, якась "раптова" смерть Владіміра Путіна не є найкращим розвитком подій. Навпаки – було б чудово, якби він дожив до Гааги та власного затримання.
Геннадій Гудков припустив, чи шкодує Путін про війну в Україні: дивитись відео
Міжнародна спільнота вимагає покарання для Путіна
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала африканські країни заарештувати Владіміра Путіна. Річ у тім, що у серпні диктатор може відвідати саміт глав-держав БРІКС, який відбудеться у ПАР. Ордер Міжнародного кримінального суду постановив, що Путіна необхідно заарештувати. Однак є велика ймовірність, що він злякається і не вийде за межі свого бункера.
- Після чергового масованого обстрілу України 29 травня в ЄС речниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі запевнила, що Путіна та військово-політичне керівництво країни буде притягнене до відповідальності. На терористів чекатиме Гаазький трибунал.
- Зауважимо також, що у Головному управлінні розвідки заявили, що затримання російського диктатора – це ціль №1 для українських спецслужб. Про його ліквідацію не йдеться, оскільки Путін має відповісти за свої злочини.