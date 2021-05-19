Шмигаль вніс у Верховну Раду подання на призначення 3 міністрів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав до Верховної Ради подання на призначення 3 нових міністрів. Мова йде про посади очільників Мінекономіки, Мінінфраструктури та Міністерства охорони здоров'я.

Прессекретарка прем'єра Ольга Куришко у коментарі 24 каналу розповіла, що Денис Шмигаль вніс до парламенту кандидатури нових міністрів. Зробив це глава уряду за пропозицією фракції "Слуга народу".

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Кого Шмигаль пропонує Раді призначити міністрами

на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки Шмигаль пропонує кандидатуру Олексія Любченка,

на посаду міністра інфраструктури – Олександра Кубракова,

на посаду міністра охорони здоров'я – Віктора Ляшка.

Нагадаємо, раніше заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що очікує внесення кандидатур на посади міністрів вже в середу, 19 травня.

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