На Сході – повітряна тривога: активізувалась ворожа авіація
9 грудня 2022, 12:47Читать новость на русском
У східних регіонах України в обід 9 грудня оголосили повітряну тривогу. Уздовж кордонів активізувала ворожа авіація.
Українців закликали негайно пройти в укриття, адже плани ворога підступні, пише 24 канал. Станом на 12:50 повітряну тривогу, окрім Луганської області, оголошено ще в шести східних регіонах.
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Де оголосили повітряну тривогу
- Сумська область
- Полтавська область
- Харківська область
- Дніпропетровська область
- Запорізька область
- Донецьк область
Аналітики OSINT інформують про активність ворожої авіації вздовж кордонів східних областей.
Мапа повітряних тривог 9 грудня / Фото "єМапа"